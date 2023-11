Weghorst verbolgen over pessimisme na plaatsing: 'Dat is wat je belangrijk vindt?'

"We zijn gekwalificeerd. Daar moeten we allemaal niet zo makkelijk over doen", was de eerste reactie van aanvoerder Virgil van Dijk na de 1-0 thuiszege op Ierland , waardoor het Nederlands elftal zich zeker weet van het EK van volgend jaar in Duitsland.

En vervolgens: "'Dat het beter moet en kan: absoluut. Ik snap alleen niet zo goed waarom het nu daarover moet gaan. Ik vind het jammer als het daar in de tweede vraag van een journalist al over gaat. Maar goed, ik ben superblij dat we het hebben gehaald. En dat gaat niet veranderen door zulke vragen."

Weghorst was zich ervan bewust dat het beter moet, maar had geen zin in negatieve vragen. Gevraagd naar zijn verklaring over waarom het tegen Ierland moeilijker ging dan gehoopt, antwoordde hij verbolgen: "Dat is wat je belangrijk vindt op dit moment?"

"Natuurlijk moeten we ons richting het EK verbeteren, in onze manier van spelen en in het druk zetten. Maar laten we nu alsjeblieft met z'n allen, en dan bedoel ik echt iedereen, eens een keer positief zijn in Nederland en zorgen we straks vol enthousiasme en positiviteit een supermooi EK spelen."

Nederland is het aan zijn stand verplicht om erbij te zijn in Duitsland, maar zo vanzelfsprekend is het niet, benadrukte Van Dijk nog maar eens. "De eerste fase dat ik bij Oranje zat, hebben we twee toernooien gemist. Dat was eerlijk gezegd een verschrikkelijke tijd. Dat wil je niet meemaken. De laatste drie toernooien zijn we er weer bij. Dat is mooi en daar gaan we van genieten. En dan gaan we ons voorbereiden op iets moois hopelijk."