Van Dijk na plaatsing voor EK: 'Veerkracht laten zien, dat belooft veel goeds'

"We zijn gekwalificeerd. Daar moeten er allemaal niet zo makkelijk over doen", was de eerste reactie van aanvoerder Virgil van Dijk na de 1-0 thuiszege op Ierland , waardoor het Nederlands elftal zich zeker weet van het EK van volgend jaar in Duitsland. "Ik heb andere landen nog wel uitbundiger zien juichen. We mogen trots zijn op onszelf. Geweldig dat we naar het EK gaan."

Nederland is het aan z'n stand verplicht om erbij te zijn in Duitsland, maar zo vanzelfsprekend is het niet, wil Van Dijk nog maar eens zeggen. "De eerste fase dat ik bij Oranje zat, hebben we twee toernooien gemist. Dat was eerlijk gezegd een verschrikkelijke tijd. Dat wil je niet meemaken. De laatste drie toernooien zijn we er weer bij. Dat is mooi en daar gaan we van genieten. En dan gaan we ons voorbereiden op iets moois hopelijk."