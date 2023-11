Koeman looft 'perfecte' oudjes achterin en is kritisch, maar: 'Doel bereikt'

"Het doel is bereikt". Daarmee sloeg bondscoach Ronald Koeman de spijker op zijn kop. Dankzij de 1-0 zege op Ierland in de Johan Cruijff Arena verzekerde hij zich met Oranje van het EK in Duitsland, het land (toen nog West-Duitsland) waar hij 35 jaar geleden zelf Europees kampioen werd. "Natuurlijk mag je blij zijn", vervolgde Koeman. "Maar als trainer kijk je verder. En dan zijn er ook andere momenten, momenten waarop je het niet afmaakt. Zolang het 1-0 blijft, dan kan het fout gaan. Maar we hebben heel goed verdedigd."

De reactie van bondscoach Ronald Koeman na de 1-0 zege op Ierland, waarmee plaatsing voor het EK in 2024 in Duitsland een feit is. - NOS

Juist in de laatste linie moest de bondscoach improviseren, nadat de ene na de andere basiskracht was weggevallen met blessures. Koeman koos voor routiniers Daley Blind en Stefan de Vrij naast aanvoerder Virgil van Dijk en daar kreeg hij geen spijt van. "Stefan, Virgil en Daley hebben de perfecte wedstrijd gespeeld." Schouten Achterin stond het als een huis - op een slippertje van doelman Bart Verbruggen na -, maar voetballend was het weer niet overtuigend wat Oranje liet zien. "Ik vond dat we niet goed druk op hen kregen. We moesten verder terug dan we wilden. Maar in de omschakeling lagen wel veel mogelijkheden. Zo valt die goal ook."

Foto: 47a90a16-b86d-3d39-94f8-a5471bcf7078 - ANP

Met Jerdy Schouten had Koeman juist gekozen voor een speler die bij uitstek geschikt is om druk te houden op de tegenstander, maar tegen de Ieren leed de PSV'er juist opvallend veel balverlies. Dat had de bondscoach ook gezien. "Het kan aan het veld liggen, want dat was stroperig en dramatisch", nam de bondscoach zijn speler in bescherming. "Maar oké, hij speelde niet goed. Of het Oranje-shirt zwaar draagt? "Misschien is het de druk van het Oranje-shirt wel. Maar daar zal hij nu wel vanaf zijn." Al met al was Koeman tevreden over de kwalificatiecyclus. "We hebben heel veel wijzigingen gehad, heel veel blessures. Maar we hebben onder druk goed gepresteerd in misschien wel in de moeilijkste poule van allemaal."

Koeman boos over camera naast de bank Na de afgekeurde goal van de Ieren was er een moment, waarop Koeman zichtbaar én hoorbaar geïrriteerd was over de veldbezetting van zijn ploeg. "Kijk nou waar ze staan met z'n tweeën", hoorden we de bondscoach zeggen. "Wout jij moet daarheen, naar rechts." Geconfronteerd met die beelden, ontstak Koeman in woede. "Dit is irritant, dat er op een halve meter een camera staat. Nee, dat gebeurt niet overal. In het buitenland heb ik geen last van gehad. Misschien moet ik de volgende keer wel aan andere kant gaan zitten. Ik vind dat dit niet kan."

Tijdens het EK-kwalificatieduel met Ierland was op een gegeven woordelijk te verstaan wat bondscoach Ronald Koeman zei over de veldbezetting van zijn ploeg. Dat kan de bondscoach niet bepaald waarderen. - NOS

Dinsdag sluit Oranje af tegen Gibraltar, dat vanavond met 14-0 op de broek kreeg van Frankrijk. "Dat zou niet kunnen of mogen in een kwalificatie. Maar dit geeft het niveauverschil aan. Wij kunnen dinsdag laten zien dat we aanvallend ook wat kunnen." En dan zal Koeman zeker een klein glaasje wijn drinken en dromen over nieuwe successen op Duits grondgebied. "We gaan naar het EK en we weten dat we op een aantal vlakken echt moeten verbeteren om mee te doen met toplanden. Als we alle spelers hebben, dan staat er een heel sterk Nederlands elftal."