'Tientallen doden bij bombardement op school in Gaza'

Bij een aanval op een school in het noorden van Gaza zijn vanochtend tientallen doden gevallen. Dat meldt het Philippe Lazzarini, hoofd van de VN-organisatie UNRWA voor Palestijnse vluchtelingen. Israël heeft de aanval nog niet bevestigd.

Het gaat om de al-Fakhoura-school, die gerund wordt door UNRWA. De school bij het vluchtelingenkamp Jabalia geeft onderdak aan honderden gevluchte families.

Het Britse Sky News zegt een video te hebben gelokaliseerd van een gebouw in het vluchtelingenkamp Jabalia, waar de door de VN gerunde al-Fakhoura-school is gevestigd. In die video zouden volgens Sky News tientallen levenloze lichamen te zien zijn. "Op de beelden zijn vrouwen en kinderen te zien die roerloos op meerdere verdiepingen van het gebouw liggen. Veel mensen lagen stil, omringd door bloed, in een beschadigde kamer, waar ook schoolbanken leken te staan", aldus de zender.

Al Jazeera sprak een getuige die gewond raakte bij de aanval: "Het was gruwelijk. Op de grond lagen lijken van vrouwen en kinderen. Anderen schreeuwden om hulp".

Gazanen die in de school waren, vertellen wat ze zagen gebeuren: