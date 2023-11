Taylor Swift stelt concert Rio uit na overlijden fan die door hitte bevangen raakte

Het is op dit moment extreem heet in Rio de Janeiro met gevoelstemperaturen die oplopen tot bijna 59 graden. Benevides vloog voor het eerst in haar leven, en plaatste een video op Instagram van zichzelf, net als duizenden anderen, wachtend in de rij voor het stadion. Eenmaal in het stadion werd het nog heter. Andere fans beschreven het "als een sauna". Het was zo heet dat het haar van mensen direct bij binnenkomst nat werd van het zweet. Bezoekers zeggen tegen AP dat ze moeite hadden met ademhalen en soms bang waren dat ze flauwvielen.

In een handgeschreven verklaring op Instagram zegt Swift: "Ik schrijf dit vanuit mijn kleedkamer in het stadion: We hebben besloten om het concert van vanavond uit te stellen. De veiligheid en gezondheid van mijn fans, mede-artiesten en crew staat altijd voorop." Swift treedt drie keer op in Rio de Janeiro. Het concert dat zij vanavond zou geven, wordt verplaatst naar maandag. Haar concert van morgen lijkt vooralsnog wel gewoon door te gaan.

Correspondent Nina Jurna:

"Mensen zoeken massaal de zee op, of proberen in parken onder schaduwbomen verkoeling te vinden. Veel mensen dragen waterflessen bij zich op straat, en dat is ook het advies van de gemeente, die code rood heeft uitgeroepen. Er worden op sommige plekken in de stad en in openbare gebouwen ook extra drinkpunten aangelegd of gratis flessen water uitgedeeld.

Via de media worden ook doorlopend tips en adviezen gegeven hoe je het beste kunt beschermen tegen deze hitte en de felle zon en hoe je kunt voorkomen flauw te vallen of te moeten over geven, wat dat is waar veel mensen last van hebben."