Roemenië en Zwitserland ook naar EK, recordscore Frankrijk: 14-0

Israël had de EK-kansen door de 1-1 van afgelopen woensdag tegen Zwitserland in leven gehouden, maar moest die remise dan wel laten volgen door een zege op Roemenië, dat ook nog op koers was naar de eindronde in Duitsland. Die droom werd kracht bijgezet door de vroege treffer van oud-PSV-er Eran Zahavi die een doorgekopte hoekschop binnenknikte.

In de poule van Nederland haalde groepswinnaar Frankrijk in Nice uit tegen Gibraltar: na een 7-0 ruststand werd het uiteindelijk 14-0.

In EK-kwalificatiegroep I zijn alle beslissingen gevallen. Hoewel er nog één speelronde te gaan is, weten Roemenië (2-1 uitzege op Israël) en Zwitserland (1-1 tegen Kosovo) zich zeker van de eindronde van volgend jaar in Duitsland.

Maar daarna was toch Roemenië de gevaarlijkste ploeg in de Pancho Arena in het Hongaarse Felcsút, waarnaar Israël voor het thuisduel was uitgeweken vanwege de oorlog met Hamas. Denis Dragus trof in de tiende minuut met een afstandsschot via de vingertoppen van Omri Glazer de onderkant van de lat. Omdat hij zich teleurgesteld omdraaide, miste hij de rebound van George Puscas: 1-1.

Dragus raakte in de eerste helft ook nog een keer de paal van dichtbij, terwijl de Israëlische doelman Glazer zich niet liet verrassen door een hakbal van Puscas. Een kwartier na rust werd de sluitpost echter in de korte hoek geklopt door Ianis Hagi, de zoon van de vermaarde Gheorghe Hagi: 1-2.

Zwitserland heeft genoeg aan remise

Zwitserland had in het Sankt Jakob-Park in Basel het initiatief tegen Kosovo, maar Ruben Vargas zag zijn schoten naast gaan of gestopt worden door Visar Bekaj, terwijl Remo Freuler de bal van dichtbij hoog over het doel joeg.