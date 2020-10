Politie onderzoekt opnieuw 'verdachte situatie' in Utrechtse wijk Lunetten

Voor de tweede dag op rij is de politie met veel agenten aanwezig in de Utrechtse wijk Lunetten. Via Burgernet is een melding verspreid om uit te kijken naar een man op een fiets. Hij draagt donkere kleding, onder meer een trui met capuchon.

De politie kwam in actie na twee meldingen over een verdachte situatie. Zowel gisteravond als vanochtend werd er in de wijk een man gezien die zich verdacht gedroeg.

Een woordvoerder van de politie kon tegen RTV Utrecht nog niet vertellen waar de verdachte situatie zich precies afspeelde en wat er is gebeurd. Er is tot nu toe niemand aangetroffen.

Volgens een getuige is er veel politie op de been en worden omwonenden gehoord. Ook vliegt er een helikopter boven de wijk en is een deel van het Beatrixpark afgezet met linten.