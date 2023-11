Oranje zonder franje naar zege op Ierland, EK-ticket is binnen

Missie volbracht. Het Nederlands elftal had één zege nodig om zich voor het EK te plaatsen en dat lukte bij de eerste poging deze interlandweek. Het werd tegen de Ieren een zege zonder franje in de Johan Cruijff Arena. Wout Weghorst werd matchwinner.

De routiniers wezen Oranje de juiste richting op. Eerst was het Blind die de bal veroverde, waarna Xavi Simons een afzwaaier produceerde, en daarna was het De Vrij die zijn tegenstander passeerde en Wout Weghorst vond. Laatstgenoemde hield Nathan Collins vast aan het shirt en draaide knap weg.

Het was een onrustig begin van Oranje, ook van Schouten, die meerdere keren balverlies leed. Een foutje van Quilindschy Hartman leidde de eerste aanval van de Ieren in. Doelman Bart Verbruggen had geen moeite met het schot van Alan Browne.

De openingsgoal zorgde bij Oranje niet voor verandering, voor bevrijding. Het bleef wat statisch, veel ging door het midden en openingen werden nauwelijks gevonden. Aan Xavi Simons was te zien dat hij dolgraag een einde wilde maken aan zijn droogte in het Nederlands elftal, misschien wel te graag.

Wat bij RB Leipzig allemaal vanzelf lijkt te gaan, lukt bij Oranje niet. Naast die eerdere afzwaaier, liep een dribbel dood en besloot hij in kansrijke positie af te geven in plaats van zelf te schieten. Een tackle op Ryan Manning tekende de frustratie van Simons.

Even na rust zette dat beeld zich voort. Dit keer stond uitgerekend een teamgenoot de eerste goal van Simons in Oranje in de weg. Na een een-twee met Dumfries gleed Simons de bal op de hak van Gakpo. Even later was Tijjani Reijnders eveneens dicht bij zijn eerste interlandgoal. Doelman Gavin Bazunu werkte het schot tegen de paal.

Flater Verbruggen, Simons naar de kant

Aan de andere kant ontsnapte Oranje en vooral Verbruggen. De doelman liet een door Van Dijk getoucheerd schot van Adam Idah door de benen glippen en de bal ging over de lijn. Gelukkig voor Verbruggen keurde arbiter Marco di Bello de treffer af vanwege buitenspel.