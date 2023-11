Djokovic verslaat Alcaraz en treft Sinner in eindstrijd ATP Finals

Titelhouder Novak Djokovic heeft zich voor de negende keer geplaatst voor de eindstrijd van de ATP Finals. In Turijn won de zesvoudig winnaar uit Servië met 6-3, 6-2 van Spanjaard Carlos Alcaraz. Djokovic, die samen met Roger Federer de recordkampioen is, startte nog stroef. In de openingsgame kreeg Alcaraz al twee breekkansen, maar de Spanjaard benutte ze niet. Vervolgens was het woord aan de solide spelende Serviër. Djokovic, de nummer een van de wereld, won de eerste set en liep in de tweede set uit naar 3-2. Alcaraz, die niet in de beste vorm steekt, kreeg twee breekkansen, maar met mooi spel poetste Djokovic die weg. Djokovic brak de jonge Spanjaard een game later voor de derde keer dit duel.

Foto: f8e755ff-f0e6-37c1-a602-a55a32a10721 - AFP

Ook Jannik Sinner heeft zich geplaatst voor de finale van de ATP Finals. Zaterdagmiddag won de 22-jarige Italiaan met 6-3, 6-7 (4), 6-1 van Daniil Medvedev. Het is voor het eerst in zijn carrière dat hij de eindstrijd bereikt. De vorige vier duels die Sinner en Medvedev uitvochten in 2023 waren finales op hardcourt, met ieder twee zeges. En ook dit keer gaven ze elkaar amper een duimbreed toe. Breakkans Sinner pakte de eerste set met 6-3, maar had het in de tweede set veel lastiger met Medvedev. Hoewel Medvedev bij een 4-3 voorsprong een belangrijke breakkans onbenut liet, pakte de Russische nummer drie van de wereld de set na een tiebreak met 7-6. Sinner nam weer het initiatief in de beslissende derde set, die hij overtuigend met 6-1 naar zich toe trok.

Jannik Sinner is in de halve finales van de ATP Finals in drie sets te sterk voor Daniil Medvedev. De Italiaan, die een thuiswedstrijd speelt, won het officieuze WK nog nooit. - NOS

Sinner profiteert in Turijn van het thuisvoordeel en heeft dit toernooi, het officieuze WK, nog geen wedstrijd verloren. In de poulefase van de zogeheten groene groep versloeg hij achtereenvolgens Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic en Holger Rune. Met zijn zege op Djokovic maakte Sinner, de nummer vier van de wereld, een einde aan diens ongeslagen reeks van negentien wedstrijden. Het laatste duel dat de Servische nummer één had verloren, was de Wimbledon-finale in juli.