Starship van SpaceX ontploft na tweede testlancering: 'Doel wel behaald'

De tweede testlancering van Starship is wat ruimtevaartbedrijf SpaceX betreft geslaagd. De raket van 121 meter kwam goed van de grond op Elon Musks ruimtevaartbasis in Texas, maar de 'Super Heavy' boosterraket is wel ontploft boven de Golf van Mexico, kort nadat die werd losgekoppeld van Starship.

Zo'n 10 minuten later explodeerde Starship zelf ook. Een ingenieur van SpaceX vertelt aan CNN dat ze het ruimteschip moesten opblazen zodat dat niet in een verkeerde koers zou raken. - NOS

Het doel van de test was om de raket stabiel de lucht in te krijgen, en in een baan vlak buiten de dampkring te sturen, om vervolgens de Super Heavy Booster weer gecontroleerd naar de aarde te laten terugkeren. De eerste fase verliep volgens planning, maar in de tweede fase ging het na het loskoppelen mis.

Deze tweede test van Starship verliep wel voorspoediger dan de eerste, in april. Toen moest de raket vlak na de lancering worden opgeblazen. Er ontstond een krater van 7 meter diep en het stof waaide door het plaatsje Port Isabel, tien kilometer verderop.

Toch geslaagd

De test wordt gezien als een succes omdat er veel goed ging ten opzichte van de vorige keer. Starship bereikte nu een hoogte van 148 kilometer en alle 33 motoren werkten goed, tot de Heavy Booster loskwam. Een ingenieur van SpaceX zegt dat er met deze expeditie veel data zijn verzameld voor een volgende poging.

Starship van Elon Musks SpaceX moet in de toekomst een grote rol spelen bij het Artemis-programma van de NASA; de opvolger van het Apollo-programma dat liep tussen 1961 en 1972, en in 1969 leidde tot de eerste mens die voet op de maan zette.