Wanjiru overtreedt dopingregels en mag vier jaar geen marathon lopen

Marathonloper Daniel Wanjiru is door de onafhankelijke integriteitseenheid van de wereldatletiekbond AIU voor vier jaar geschorst vanwege het overtreden van de dopingregels. Hij zat sinds april al een voorlopige schorsing uit.

De AIU heeft onregelmatigheden in zijn biologische paspoort aangetroffen en dat wees op het gebruik van verboden middelen.

Verrassende winst in Amsterdam

De schorsing van Wanjiru is met terugwerkende kracht ingegaan vanaf december 2019. De 28-jarige Keniaan schreef in 2016 de marathon van Amsterdam op zijn naam en een jaar later won hij in Londen.