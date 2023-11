Kringloopwinkel Naarden zit in maag met mogelijk kostbaar schilderij

Kringloopwinkel De Kringloper in Naarden vraagt zich af of zich tussen de spullen die het afgelopen jaar zijn ingezameld een kostbaar schilderij zit van de Franse expressionist Chaïm Soutine (1893-1943).

Voorlopig is nog onduidelijk of het schilderij echt van diens hand is. Omdat ook nog onduidelijk is waar het schilderij vandaan komt en of het misschien roofkunst is, heeft De Kringloper het schilderij teruggetrokken uit de jaarlijkse veiling. Het is voorlopig ondergebracht op een geheime plek, meldt NH Nieuws .

Bij De Kringloper komen zoals bij elke kringloopwinkel aan de lopende band spullen binnen. Soms complete inboedels, vaak ook losse 'stukken'. Omdat er met enige regelmaat ook artikelen van waarde worden binnengebracht, houdt De Kringloper al twintig jaar een jaarlijkse veiling.

Vlak voor zo'n veiling roept de winkel altijd de hulp in van een taxateur van het tv-programma Tussen Kunst en Kitsch, die beoordeelt of de stukken inderdaad van waarde zijn en eventueel een schatting of prijsindicatie maakt.

Heel veel geld waard

Toen taxateur Rob Mulders het bewuste schilderij zag, had hij geen twijfels. "Ik wist gelijk: áls dit een origineel schilderij van Chaïm Soutine is, dan is dat heel veel geld waard", zegt hij.

Tegelijkertijd diende zich een andere vraag aan, want wat als het schilderij inderdaad van Soutine is, maar in de Tweede Wereldoorlog of daarna is gestolen en daarna doorverkocht? In dat geval is het roofkunst en zou veiling van het schilderij in Naarden heling kunnen betekenen.

Op de achterkant van het werk zit een notitie: een bon waarop staat dat het voor 8500 gulden is verkocht aan een anoniem persoon. Dat gebeurde in 1948, in Breda. Op de bon staat ook dat het gaat om een Soutine uit 1937. Het briefje kan nagemaakt zijn, maar volgens directeur Ivo Korte van de kringloopwinkel ziet het er op het eerste oog geloofwaardig uit.

Allemaal onzekerheden, die Korte deden besluiten om het schilderij voorlopig niet aan te bieden op de veiling, waarvoor vandaag een kijkdag was.

Geen budget voor onderzoek

Vraag is wat er nu gaat gebeuren. Tussen Kunst en Kitsch heeft geen experts op het gebied van Joods-Franse kunstenaars zoals Soutine, heeft het programma laten weten. De Kringloper is nu hard op zoek naar een deskundige die de authenticiteit van het schilderij kan vaststellen, en of het om kunstroof gaat.

Maar makkelijk wordt dat niet. "Het gaat sowieso maanden duren om te achterhalen of het om kunstroof gaat, en als je wil weten of een schilderij echt is, kost dat tienduizenden euro's", aldus bedrijfsleider Mariette Hoeve. Volgens haar heeft de winkel daar het budget niet voor.

Geheime plek

Blijkt dat het inderdaad om een Soutine gaat, dan wordt het schilderij alsnog geveild, kondigt directeur Korte aan. Maar niet als het om roofkunst gaat. "Dan is het dus niet van ons, en moeten we op zoek naar de rechthebbende eigenaar", aldus directeur Korte. "Dat zal niet eenvoudig zijn, maar ook daar zijn experts voor."

Tot die tijd is het schilderij opgeborgen op een geheime plek. Niet in De Kringloper en niet op het kantoor, benadrukt bedrijfsleidster Hoeve. Want in het gunstigste scenario is dit schilderij tonnen waard.