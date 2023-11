Utrecht verspeelt punten tegen AZ, snelste doelpunt ooit in eredivisie voor Spaan

Femke Spaan scoorde al na elf seconden de openingstreffer voor AZ. Volgens statistiekenbureau Opta was deze goal de snelste treffer ooit in de eredivisie voor vrouwen. De bliksemsnelle openingstreffer van Spaan kwam voort uit de allereerste aanval direct na de aftrap.

AZ bouwde voort op dit sterke begin en domineerde het spel. Utrecht-doelvrouw Jasmijn de Groot moest herhaaldelijk rap uit haar doel komen om dreigende kansen van de Alkmaarse ploeg te voorkomen.

Regen en doelpunten

De stortregen had invloed op het verloop van de eerste helft. Zo kreeg Utrecht-spits Eshly Bakker na een redding van keepster Femke Liefting een veelbelovende kans om vrij op doel te schieten. De bal gleed echter van haar voet op het glibberige gras.

In de tweede helft was het juist Utrecht dat uit de startblokken vloog en al snel was daar de gelijkmaker: een mooie aanval leidde tot een voorzet en de kans werd met de knie afgemaakt door Bakker. De topscoorder tekende voor haar zevende treffer van het seizoen.

Even later nam Utrecht zelfs de leiding. Lotje de Keijzer liep zichzelf vrij en gaf strak voor op Femke Prins, die het met een tikje af kon maken: 2-1.

AZ leek snel te antwoorden via oud-international Desiree van Lunteren. De Groot kon de voorsprong verdedigen met een knappe redding.

Tweede goal Spaan

De wedstrijd kwam los met kansen over en weer en het was AZ dat zich terug in het duel vocht. Spaan kon haar tweede van de middag maken toen De Groot op het verkeerde been stond bij haar schot.

Allebei de ploegen voelden dat er meer te behalen viel en het regende kansen tot het einde. Toch bleef het 2-2.