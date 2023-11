Dode bij concert Taylor Swift in Brazilië door extreme hitte

Bij een concert van popster Taylor Swift in Rio de Janeiro is afgelopen nacht een dode gevallen, vermoedelijk als gevolg van de extreme hitte in de stad. Studente Ana Clara Benevides (23) zakte tijdens de show ineen, terwijl ze vooraan in het publiek stond. Ze bleek een hartstilstand te hebben gehad en werd tussen het publiek gereanimeerd, waarna ze zo'n 40 minuten lang weer kon ademen.

Op weg naar het ziekenhuis kreeg ze echter een tweede hartstilstand. Die overleefde zij niet, zo melden Braziliaanse media.

Tijdens de show van Swift in een stadion in Rio vielen nog eens ruim duizend fans flauw, zeggen autoriteiten. Anderen moesten overgeven door de hitte of werden opgenomen met extreme uitdrogingsverschijnselen. Er waren ruim 60.000 toeschouwers aanwezig.

Gevoelstemperatuur 58,5 graden

Rio zucht de laatste tijd onder extreme hitte. De temperatuur kwam in de stad boven de 40 graden uit, maar door de hoge luchtvochtigheid voelde dat aan als 58,5 graden Celsius.

De problemen tijdens de show werden verergerd, zo melden fans, omdat zij geen flesjes water mee naar binnen mochten nemen. Op beelden van het concert is te zien dat Swift zelf water uitdeelt aan toeschouwers en de beveiliging vraagt om water voor haar fans.

Op Instagram heeft de zangeres gereageerd met het bericht dat haar hart "gebroken" is door het overlijden van de toeschouwer. Benevides was "beeldschoon en veel te jong", schrijft ze. "Mijn hart gaat uit naar haar familie en vrienden."

Het bericht op Instagram van Swift: