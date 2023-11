Voormalig NOS-commentator en zwemcoach Rob Kerkhoven (86) overleden

Voormalig NOS-commentator en bondscoach van de Nederlandse zwemploeg, Rob Kerkhoven, is op 86-jarige leeftijd overleden. Kerkhoven stond ook aan de wieg van de FBK-games in Hengelo.

Kerkhoven was in 1962 assistent-bondscoach bij de Nederlandse zwemploeg. In 1964 werd hij gepromoveerd tot bondscoach en in 1968 pakte Ada Kok onder zijn leiding goud bij de Olympische Spelen in Mexico. Al hadden Kok en Kerkhoven niet de beste band, zo vertelde Kok eerder.

Kerkhoven wilde namelijk met een streng regime gezelligheidsdier Kok in toom houden, maar dat had een averechts effect bij de zwemster. "Ik was een type dat je niet kon afknellen. Ik houd van mensen, van vrolijkheid, van verhalen. En ik houd van een drankje drinken, zelfs dat. Tijdens een toernooi in Boedapest ging ik de stad in met de waterpoloërs. Ik kreeg op mijn lazer en werd geschorst, maar de volgende dag zwom ik een wereldrecord."

De bondscoach gaf achteraf toe dat hij misschien wat minder streng had moeten zijn. "Ik heb denk ik te weinig ideeën gehad over hoe het op de zwemmers overkwam. Als ik het over zou moeten doen, zou ik op bepaalde momenten anders geacteerd hebben."

Commentator bij de NOS

Na zijn periode als bondscoach werd de Hengeloër zwemcommentator bij de NOS. Dat deed hij bijvoorbeeld ook tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München.

De veelzijdige Kerkhoven stond ook aan de basis van de FBK-games in Hengelo. Kerkhoven boog zich over het verpauperen van Stadion Veldwijk en uiteindelijk volgden in 1981 de eerste Fanny Blankers-Koen Games.