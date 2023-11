Ondanks putdekseldebacle heeft Lammers respect voor organisatie Las Vegas: 'Echt bizar'

Na het putdekseldebacle van donderdag (lokale tijd) verliep de tweede dag voor de Formule 1 in Las Vegas vlekkeloos. De toeschouwers in het Amerikaanse gokparadijs konden genieten van een spectaculaire strijd om poleposition, gewonnen door Charles Leclerc. De wedstrijd van zondag belooft een spannende te worden, met Max Verstappen op de tweede startplek. Dat er überhaupt al reikhalzend uitgekeken kan worden naar de race, is pure winst na de chaotische eerste dag op het nieuwe stratencircuit.

Het verhaal is bekend. Nadat Carlos Sainz zijn Ferrari stuk reed op een losgeslagen putdeksel, moest de eerste training al na acht minuten worden gestaakt. De tweede training werd uitgesteld en eindigde zonder publiek pas om 4.00 uur lokale tijd. Groot gezichtsverlies voor de Formule 1, dat met een race over de fameuze Strip in Vegas nieuwe commerciële bronnen hoopt aan te boren. Ongeveer twee petjes Excuses maakte de organisatie niet. Mensen met een tribunekaartje krijgen hun geld evenmin terug. In plaats daarvan mogen ze voor 200 dollar (183 euro) winkelen bij de Grand Prix Shop, waar je er ongeveer twee petjes voor kunt kopen.

Verstappen: 'Als ik fan was, had ik de hele tent afgebroken' Wat zou Max Verstappen volgend jaar willen veranderen aan de GP in Las Vegas? "Geef me maar een A4'tje", zei de wereldkampioen cynisch. De Nederlandse coureur is het hele weekend al uitermate kritisch op het stratencircuit dat omgeven is met show en entertainment. "Dat met die putdeksel, dat kan toch niet gebeuren? Het is de laatste jaren al vaker voorgekomen", doelde Verstappen onder meer op de race in Bakoe in 2019. "Als je dat dan weet, dan moet je er júíst bovenop zitten. Vooral met een nieuw evenement, waarvan je weet dat iedereen ernaar kijkt. Als je zag hoe die putjes in elkaar zaten, dan wist je meteen dat die omhoog zouden komen als er een Formule 1-auto overheen zou rijden. Daar hoef je geen hoog IQ voor te hebben", sneerde Verstappen. Verstappen heeft medelijden met de fans die werden afgescheept met een vouchercode voor de merchandisewinkel. "Ze moesten eerst heel lang wachten en werden er toen alsnog uitgegooid. Als ik een fan was geweest, dan zou ik de hele tent hebben afgebroken. Dit kan toch niet?" Verstappen vreest dat de commerciële weg die de Formule 1 is ingeslagen op termijn negatieve gevolgen kan hebben. "Nu is de sport heel populair. Ze kunnen doen en laten wat ze willen, want de mensen komen toch wel. Maar hoe is dat over tien of vijftien jaar?"

Of dat de teleurstelling zal verzachten is de vraag, want na die valse start was er behoorlijk wat gemopper te horen. Bij een fanzone aan de Strip, waaraan alle hotels en casino's liggen, vertelt een man dat hij helemaal uit Zuid-Afrika is gekomen omdat hij zo'n fan van de Formule 1 is. Zijn dochter heeft hem het kaartje cadeau gedaan. "Nadat de eerste training was stilgelegd, lieten ze ons eerst nog uren wachten tot de tweede training en toen die eindelijk begon, waren we al teruggestuurd naar onze hotels." De organisatie gaf als reden dat er anders transportproblemen hadden kunnen ontstaan wegens personeelstekorten bij de vervoersbedrijven.

De tickets voor een plaatsje op de tribunes langs het circuit fluctueren de afgelopen dagen in prijs. Aanvankelijk was er geen kaartje voor onder de 2.000 dollar (1.800 euro) te koop, maar toen een hoop kaartjes dreigden over te blijven daalden de prijzen. De gemiddelde dagkaart kost nu rond de 1.000 dollar, omgerekend iets meer dan 900 euro. Voor het Bellagio Hotel met z'n beroemde fonteinen is de luxe Bellagio Fountain Club verrezen; een drie etages hoge VIP-tribune met een dinerzaal, waar chef-koks uit heel Amerika voor de gasten koken. Daarbovenop bevindt zich een dakterras ter grootte van drie voetbalvelden, met twee nachtclubs en uitzicht op de fonteinen. Alle 3.600 kaarten à 11.000 dollar (10.000 euro) voor deze VIP-ervaring zijn uitverkocht.

Hoe anders was het 41 jaar geleden, toen de laatste Grand Prix werd verreden in Las Vegas op de winderige parkeerplaats van het Caesars Palace Hotel . Oud-coureur Jan Lammers leverde toen het commentaar bij de uitzending. Nu kijkt hij z'n ogen uit bij wat er allemaal in een jaar tijd is neergezet: "Ja, het is echt bizar, als je ziet wat er allemaal met de Formule 1 gebeurt." Clown Verstappen Lammers doelt op alle showelementen die er rondom de race gebouwd zijn. Zoals de spectaculaire openingsceremonie, waarbij de coureurs op podia aan het publiek werden gepresenteerd. "Voor de purist die puur voor de sport komt, zoals ook Verstappen, trekt dit wel een zware wissel. Max zegt dat hij zich een clown voelt . Maar als ik zie hoeveel mensen hier plezier aan beleven en hoe groots het is wat ze neerzetten, dan kan ik daar ook respect voor hebben."

Lammers vraagt zich af of Verstappen er na afloop misschien anders tegenaan kijkt: "Want vaak is het zo met dit soort evenementen dat je er later op terugkijkt en denkt: wat was dat gaaf." Tien jaar Las Vegas is het derde Amerikaanse circuit dat op de racekalender staat, na Austin en Miami. De Formule 1 heeft een contract voor tien jaar met Vegas afgesloten en er z'n Amerikaanse hoofdkantoor gebouwd. Sinds de Netflix-serie 'Drive to Survive' stijgt de populariteit enorm in het land van de Nascar en Indycar. Het doel is een nog groter Amerikaans publiek trekken. Alleen wordt de race in Vegas pas laat op de avond gereden, om het oude vertrouwde Europese en Aziatische publiek te bedienen. De vraag is of er op dat tijdstip nog veel Amerikanen kijken. "Tien uur 's avonds pas? Dat haal ik nooit, dan ben ik al dronken", zegt een dame die vanaf een terrasje toekijkt hoe er hekken langs het circuit worden neergezet. "En ik ben vast niet de enige."