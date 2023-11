Betogers Kick Out Zwarte Piet bij protest in De Lier bekogeld met vuurwerk

In de Zuid-Hollandse plaats De Lier is het onrustig rond de intocht van Sinterklaas. Activisten van Kick Out Zwarte Piet betoogden er tegen Zwarte Piet, maar werden bekogeld met onder meer vuurwerk. Ook vlogen er eieren, aardappels en tomaten door de lucht.

De demonstranten werden met bussen naar De Lier gebracht en door agenten naar een demonstratieplek begeleid. Ze hadden borden mee met teksten als 'Kolonialisme is voorbij' en 'Zwarte Piet is racisme'. De actiegroep wilde in De Lier betogen omdat er bij de intocht van Sinterklaas volledig zwart geschminkte pieten zijn.

De politie moest demonstranten uit elkaar houden en werd zelf ook bekogeld: