Gratis hotelovernachting voor bewoners 'trilflat' bij dancefestival in Arnhem

Bewoners van een flat naast de Gelredome in Arnhem die bang zijn voor geluidsoverlast door een dancefestival, kunnen vannacht gratis overnachten in een hotel. De gemeente Arnhem en het stadion betalen de hotelovernachting, meldt Omroep Gelderland .

In de nacht van 18 op 19 oktober ontstond commotie in het flatgebouw met veelal oudere bewoners. Terwijl in de Gelredome The Streamers optraden, begon de flat op zo'n 500 meter afstand van het stadion te trillen. Tientallen bewoners, vooral van de bovenste verdiepingen, werden misselijk en raakten onwel. Uiteindelijk vluchtten ze de straat op, waar ze werden opgevangen door de brandweer.

Eerder al klachten

Het was niet de eerste keer dat de bewoners van de 'trilflat' overlast ervoeren. Dit voorjaar waren er ook al klachten, toen bij een concert van Snollebollekes waar duizenden bezoekers in het stadion 'van links naar rechts' sprongen.

Om te voorkomen dat het dit weekend tijdens het drukbezochte dancefestival Qlimax weer misgaat, krijgen de bewoners nu de mogelijkheid om te overnachten in een hotel.

De gemeente Arnhem stelt verder een onderzoek in naar de oorzaak van de problemen en brengt vandaag speciale meetapparatuur aan om te kijken of het geluid en de trillingen binnen de normen blijven. Uit het onderzoek moet ook blijken waarom de trillingen pas dit jaar tot problemen leidden. De Gelredome is open sinds 1998 en regelmatig het podium van grote popconcerten en festivals. Voetbalclub Vitesse speelt er zijn thuiswedstrijden.

Hoe vervelend de trillingen ook zijn, de flat zelf is in ieder geval veilig, laat Vivare, verhuurder van de flat, weten. Uit onderzoek zou blijken dat er geen bouwkundige gebreken zijn aan de flat aan het Kroonpark.

Gedreun neemt hartslag over

Maar daarmee is de onrust onder de bewoners niet weggenomen. Voordat het aanbod van een gratis hotelovernachting kwam, kondigde een aantal bewoners al aan elders te overnachten. Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder kan zich dat voorstellen. Volgens hem kunnen langdurige trillingen grote problemen opleveren. "Je kunt er misselijk van worden, hartkloppingen of zelfs hartritmeproblemen van krijgen. Je lichaam reageert op de trilling van de lage tonen van de muziek. Het gedreun neemt als het ware je hartslag over."

Roelofsen stelt dat de overlast zowel door de muziek zelf als door het stampen en dansen van de bezoekers kan worden veroorzaakt. "De op de beat dansende en springende mensen veroorzaken eigenlijk een kleine aardbeving. Vergelijk het met militairen die tijdens de Nijmeegse Vierdaagse op bruggen niet in pas mogen lopen, omdat de brug anders gaat slingeren."