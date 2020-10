Macht big tech in EU moet worden beteugeld, zeggen Nederland en Frankrijk

Het moet mogelijk worden om in Europees verband de macht van grote technologiebedrijven te beteugelen. Dat stellen Nederland en Frankrijk. Volgens staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en haar Franse collega Cédric O moet een Europese toezichthouder de bedrijven kunnen aanpakken.

Er worden geen bedrijven bij naam genoemd, maar de twee bewindspersonen zeggen dat de maatregelen moeten gelden voor platforms "waar consumenten of ondernemers nauwelijks omheen kunnen en die daarmee een zogenoemde poortwachterspositie hebben". Dan komen al snel de Amerikaanse techreuzen Amazon, Apple, Facebook en Google in beeld.

Verbod voortrekken eigen diensten

Er wordt een aantal voorstellen gedaan, zoals een verbod voor de platforms op het voortrekken van eigen diensten "waarmee andere gebruikers worden benadeeld". Ook zien de bewindslieden andere maatregelen voor zich, zoals de verplichting om data te delen, interoperabiliteit (verschillende diensten met elkaar laten communiceren) en platforms proactief alternatieven laten bieden.

De twee staatssecretarissen doen hun voorstellen in een discussiedocument dat ze betitelen als een 'non-paper'. Dat betekent dat het stuk geen juridische waarde heeft en bedoeld is voor de discussie binnen de EU.

De Europese Commissie werkt op dit moment aan nieuwe richtlijnen, de Digital Services Act, waarvan de verwachting is dat deze voorstellen zal bevatten om de macht van techbedrijven in te perken. De voorstellen worden voor het einde van het jaar verwacht.

In onderstaande video gaat NOS op 3 dieper in op de vraag of 's werelds grootste techbedrijven niet té machtig worden: