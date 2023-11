Sinterklaas houdt spanning erin, maar legt gewoon aan in Gorinchem

Sinterklaas is weer in Nederland. Hij zette rond 12.30 uur voet aan land in Gorinchem, waar dit jaar de landelijke intocht is. Langs de route en bij de kade stonden duizenden mensen in de stromende regen te kijken naar Sinterklaas en zijn pieten. De gemeente rekende vooraf op zo'n 20.000 bezoekers.

De Sint werd aan de kade op Buiten de Waterpoort verwelkomd door burgemeester Reinie Melissant en Sinterklaasjournaal-verslaggever Rachel Rosier. Bij de aankomstplek stond het rond 10.30 uur al helemaal vol met publiek met poncho's en paraplu's.

"Lieve Sinterklaas, van harte welkom hier in Gorinchem. Alle kinderen hier en in Nederland hebben enorm lang op u gewacht", zo verwelkomde burgemeester Melissant de goedheiligman. Sinterklaas zei "ontzettend blij" te zijn om er weer te zijn. "Ieder jaar lijkt het wel langer te duren voor ik weer terug mag." Daarna begon Sinterklaas op zijn paard Ozosnel aan zijn optocht door Gorinchem.

Hij beloofde aan het einde van zijn tocht dat alle kinderen vanavond hun schoen mogen zetten, tot enthousiasme van de aanwezige kinderen.

Stoomboot op de verkeerde plek

De komst van Sinterklaas was ook dit jaar weer spannend. Zo was het maar de vraag of Sinterklaas wel in Gorinchem zou aanleggen, zo was te zien in het Sinterklaasjournaal. Ook was op de stoomboot nergens het grote boek van Sinterklaas, met daarin alle namen van de kinderen, te vinden. De pieten besloten wel een nieuw boek te schrijven, maar aan dat boek werd kort voor de intocht nog hard gewerkt.

En waar Sinterklaas met zijn pieten zou moeten gaan wonen was vooraf ook nog onduidelijk, want dat huis kon nergens gevonden worden.

Uiteindelijk legde Sinterklaas aan bij Slot Loevestein, niet ver van Gorinchem. Daar waren de pieten de cadeautjes vergeten, dus moesten ze stiekem terug naar het slot, tot verbazing van een ridder die in het slot aanwezig was. Hij verstopte zich nog in een boekenkist, maar werd door de pieten meegenomen de boot op. De ridder is vooralsnog spoorloos.

Maar uiteindelijk kwam het allemaal toch weer goed, mede dankzij het vele gezang van de kinderen langs de route. "Ongelooflijk. Het is een beetje onstuimig hier, maar wel heel gezellig", zei Sinterklaas kort voor hij in Gorinchem aanlegde. "Hallootjes!"

Druk programma

De goedheiligman heeft een druk programma, want ook in andere plaatsen komt hij vandaag onder toeziend oog van duizenden mensen aan. Onder meer in Assen, Arnhem, Eindhoven en Rotterdam komt Sinterklaas vandaag aan. En morgen komt Sinterklaas aan in onder meer Amsterdam, Tilburg en Utrecht.

Op verschillende plaatsen is actiegroep Kick Out Zwarte Piet aanwezig, om te zien of er sprake is van Zwarte Pieten of van roetveegpieten die niet te onderscheiden zijn van Zwarte Piet. Er wordt ook gekeken bij gemeenten die al hadden gezegd over te stappen op roetveegpieten en Zwarte Piet in de ban te doen. Op basis van die bevindingen kijkt de actiegroep naar eigen zeggen of er nog ergens actie tegen Zwarte Piet nodig is.