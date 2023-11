Proef tbs-patiënten met enkelband geslaagd: allen kwamen terug van verlof

Een proef met tbs-patiënten die tijdens hun verlof een enkelband droegen is geslaagd: ze keerden allemaal terug in de kliniek. De proef werd uitgevoerd onder tientallen niet-vluchtgevaarlijke patiënten in vijf Nederlandse klinieken.

De proef werd vier jaar geleden aangekondigd door toenmalig minister van Rechtsbescherming Sander Dekker, naar aanleiding van een aantal vluchtpogingen van tbs'ers op verlof. De forensisch psychische centra Van Mesdag (Groningen), Kijvelanden (Poortugaal), De Oostvaarderskliniek (Almere), De Pompestichting (Nijmegen) en de Rooyse Wissel (Oostrum) deden mee aan de proef.

Dekker zei aanvankelijk dat de proef ook bedoeld was voor vluchtgevaarlijke patiënten. Maar dat is in de praktijk niet gebeurd, zegt Michiel Verhees, adjunct-directeur van de Rooyse Wissel in het Limburgse Oostrum tegen 1Limburg . "Nee, als iemand vluchtgevaarlijk is, gaat die niet op verlof", benadrukt hij. "Als iemand zou willen vluchten dan helpt een enkelband ook niet want die kunnen ze met een beetje moeite doorknippen."

Buiten de hekken

In Oostrum is de enkelband alleen beproefd bij twaalf patiënten, die al zonder begeleiding buiten de hekken van de kliniek mochten komen. Er werd in overleg bepaald waar de patiënt naartoe mocht en welke route diegene zou volgen. "We kijken vooral of de patiënt betrouwbaar is. Dan kunnen we daarna ook kijken: heeft de patiënt zich aan die route gehouden? ". aldus Aranea Bosch, afdelingshoofd bij de Rooyse Wissel. Behalve enkelbanden gebruikt de kliniek ook telefoons met een volg-app en/of polsbanden om patiënten op verlof in de gaten te houden.

Dat pakte goed uit in Oostrum: geen enkele patiënt sloeg op de vlucht. Slechts een enkele keer hield een patiënt zich niet aan de gemaakte afspraak en volgde diegene bijvoorbeeld toch een andere route.

Enkelband nu definitief ingezet

De Rooyse Wissel is de eerste die met het nieuws naar buiten komt, maar volgens woordvoerder Stijn Vullings van de forensisch zorgaanbieder in Oostrum zijn de resultaten in de vier andere centra "volledig vergelijkbaar". "Ook daar hebben we geen enkele patiënt gehad die zich onttrok aan het extra toezicht door de enkelband", zegt hij.

Na de succesvolle proef wordt de enkelband nu definitief ingezet bij niet-vluchtgevaarlijke patiënten die op verlof gaan.