Al-Shifa-ziekenhuis in korte tijd grotendeels ontruimd

Het al-Shifa-ziekenhuis in Gaza-Stad is vandaag in korte tijd grotendeels ontruimd. Volgens de ziekenhuisdirecteur zijn alleen hij en enkele anderen, onder wie personeel en patiënten, achtergebleven. Het Israëlische leger heeft ontkend de opdracht te hebben gegeven tot de ontruiming.

Vanochtend vroeg meldden meerdere media op basis van medisch personeel dat het leger het ziekenhuis binnen een uur leeg wilde hebben: artsen, patiënten en schuilende burgers zouden moeten vertrekken, om onduidelijke redenen. Volgens artsen waren er niet genoeg ambulances om patiënten en baby's in couveuses te vervoeren.

Later op de ochtend zei het Israëlische leger via een verklaring in de krant Times of Israel dat het die opdracht helemaal niet had gegeven. Het leger zou slechts gereageerd hebben op een verzoek van de Gazaanse directeur van het ziekenhuis, die om een veilige route naar buiten vroeg voor degenen die wilden vertrekken. "Op geen enkel moment heeft het leger opdracht gegeven tot de evacuatie van patiënten of medische teams. Feitelijk faciliteren we elk verzoek om een medische evacuatie."

Intussen lijken de meeste patiënten en andere burgers het al-Shifa-ziekenhuis te hebben verlaten. Het door Hamas geleide ministerie van Volksgezondheid in Gaza zegt dat de meesten zijn vertrokken. 120 gewonde patiënten zijn nog achtergebleven, samen met een aantal couveusebaby's, zegt het ministerie. De cijfers zijn niet onafhankelijk geverifieerd.

Israël: commandocentrum Hamas in ziekenhuis

Het Israëlische leger stelde eerder al dat-Shifa, het grootste ziekenhuis van Gaza-Stad, ook dienst deed als belangrijk commandocentrum van de terroristische organisatie Hamas. Daarop volgde een intense belegering van het ziekenhuis, waarna het leger deze week het ziekenhuis ook binnendrong. Het leger zegt wapens en een commandocentrum te hebben gevonden, maar heeft daarvoor nog weinig bewijs geleverd. Het is nu volgens lokale bronnen bezig met graafwerkzaamheden op het ziekenhuisterrein.

Inmiddels wordt in Israël getwijfeld aan het militaire belang van al-Shifa. Oud-premier Ehud Olmert zei gisteren tegen Euronews dat het commandocentrum van Hamas zich niet onder dit ziekenhuis bevindt, maar onder een ander ziekenhuis in Khan Younis, in het zuiden van de Gazastrook. Waarop Olmert zich baseert, is niet duidelijk.