LA Dodgers slaat genadeloos terug met recordaantal punten in één inning

De honkballers van de Los Angeles Dodgers hebben ongenadig hard teruggeslagen in de strijd om een ticket in de World Series. Door winst in het derde duel met Atlanta Braves (15-3) werd de achterstand in de serie teruggebracht tot 2-1.

Na één inning was het pleit al beslecht. Dodgers maakte een recordaantal van elf punten, waarvan tien met al twee spelers uit. Joc Pedersen, Edwin Rios en Max Muncy sloegen homeruns. Nooit eerder werden tijdens een play-offduel in de MLB zoveel punten gemaakt in een inning.

Kenley Jansen gooide een inning voor de Dodgers en na tien ballen stonden er drie uit op het bord. De Dodgers hadden de eerste twee duels verloren van Atlanta, mede door homeruns van Ozzie Albies. De Antilliaan moest nu genoegen nemen met een bijrol, al sloeg hij nog wel een ploeggenoot binnen.