Circuit in Las Vegas is 'nog best aardig', maar Verstappen blijft vernietigend

"Monaco is Champions League, dit is eredivisie." Max Verstappen windt er geen doekjes om als hem na de kwalificatie in Las Vegas nogmaals naar het stratencircuit in het Amerikaanse gokparadijs wordt gevraagd. "Niks mis met de eredivisie, maar iedereen wil de Champions League winnen, toch?" Verstappen legt vervolgens geduldig en overtuigend uit wat hem niet bevalt aan de nieuwe race op de F1-kalender over de beroemde Strip. "Ik mis de emotie, de fans en de passie. Het is hier niet. Ik begrijp dat fans entertainment nodig hebben, maar je kan ook naar Ibiza gaan om dj's te zien." "Mensen die hier voor het eerst naar de Formule 1 komen kijken, hebben geen idee wat deze sport precies voorstelt. We zouden juist moeten investeren in de echte sportkant van de Formule 1. Beter uitleggen wat de teams doen en waarom. Dat is veel belangrijker dan die willekeurige shows overal."

Verstappen noemde de baan "nog best aardig". "Het is indrukwekkend en mooi neergezet. Maar in de auto heb je weinig grip en kun je niet echt tot de limiet gaan. En daar houd ik dus niet van, op dit soort circuits komt een F1-auto niet tot zijn recht." De kritiek van Verstappen is niet nieuw. Al voor hij een meter had gereden in Las Vegas, vertelde hij zich een clown te voelen . "Het draait hier voor 99 procent om show en 1 procent om de sport." Verstappen verzekerde zich begin oktober al van de wereldtitel en kan in Las Vegas zijn achttiende zege van het seizoen boeken. Geen saaie baan Na het debacle met de losgeslagen putdeksel op de eerste trainingsdag, verliep de kwalificatiedag vandaag zonder grote problemen. En het nieuwe circuit viel de coureurs niet eens tegen. "Op basis van het racen in de simulator dacht ik: een saaie baan", vertelt Charles Leclerc, die in zijn Ferrari poleposition pakte. "Maar in werkelijkheid is het een stuk leuker. Ik denk dat het een mooie, spannende race kan opleveren."

Leclerc noemde de eerste training in Las Vegas "onacceptabel", maar verwacht dat er aan het eind van het weekend weinig meer over gesproken zal worden. "Het was een slechte start, maar dat mag niet overschaduwen dat dit circuit een aanwinst is voor de F1-kalender." "Natuurlijk moet je de balans vinden tussen sport en show", vindt ook de Monegask. "Daarom was ik niet zo blij met de ceremonie vol show op woensdag, maar ik denk dat we een mooie race neer kunnen zetten en kunnen laten zien waar F1 echt om draait." Verstappen: 'Niet ideaal' Voor de vijfde keer dit seizoen en de 23ste keer in zijn carrière staat Leclerc op pole. Dat leverde hem tot dusver slechts vijf overwinningen op. Ook voor de race in Las Vegas voelt hij zich geen favoriet. "We weten dat Max hier erg snel zal zijn, maar we hebben hier wel meer vertrouwen dan voorheen." Verstappen staat zondag schuin achter Leclerc op de eerste startrij. "Mijn kwalificatieronde was erg goed, maar niet goed genoeg", sprak Verstappen. "Maar in de race gaat het niet om snelle rondes, maar om de banden in leven te houden." Daar slaagt Verstappen al het hele seizoen uitstekend in. Toch is de Red Bull-coureur, die alweer zijn achttiende zege van het seizoen kan pakken, er niet helemaal gerust op. "Ik start aan de vuile kant van de baan, dat is niet ideaal. En er is hier weinig grip, dat ligt onze auto wat minder."

