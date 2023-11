Roest houdt concurrentie op afstand op 5.000 meter, brons voor Oranje op teamsprint

Patrick Roest heeft ook de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen over vijf kilometer op zijn naam geschreven. In Peking was de regerend wereldkampioen 2,85 seconde sneller dan zijn grootste concurrent, Davide Ghiotto. Vorige week vocht Roest in Obihiro een direct gevecht uit met de Italiaan, die hem vorig seizoen al een keer wist te verslaan. Dit keer kwam Roest twee ritten voor Ghiotto in actie tegen Sverre Lunde Pedersen, waardoor de Nederlandse wereldkampioen een scherpe tijd neer moest zetten. De 27-jarige Roest had weinig aan zijn Noorse tegenstander. Hij begon een stuk sneller en zag Pedersen nooit meer terug. Roest reed een zeer vlakke race, versnelde iets met nog vier ronden te gaan en noteerde 6.11,40. Daarna moest hij afwachten of dat voldoende zou zijn voor de winst.

Ghiotto reed in de slotrit tegen het Noorse talent Sander Eitrem. Voor de start had de Italiaan gezegd dat hij het baanrecord van olympisch kampioen Nils van der Poel (6.08,84) wilde aanvallen. Ghiotto begon dan ook snel en reed samen met Eitrem lang onder de tijd van Roest. Zij konden wel profiteren van elkaars slipstream, maar in de slotronden konden ze in tegenstelling tot de Nederlander niet versnellen. Met 6.14,25 bleef Ghiotto ook ruim boven het baanrecord. Eitrem veroverde het brons in 6.15,42. "Ik heb hem misschien iets verstandiger ingedeeld", reageerde Roest tevreden. "Zo'n versnelling als vorige week zat er niet in. Dat kwam ook omdat ik Ghiotto niet voor me had rijden. Ik ben gewoon tevreden over mijn eigen race, dat ik ook alleen zo'n rit neer kan zetten." De Nederlanders Chris Huizinga (6.22,02) en Jesse Speijers (6.24,89) werden negende en twaalfde.

Debutant Wierda wint B-groep Eerder op de dag reed Gert Wierda bij zijn wereldbekerdebuut in 6.20,81 naar de zege in de B-groep. De 21-jarige stayer was vorige week niet van de partij in Obihiro. Zijn ploeg AH-Zaanlander sloeg die eerste wereldbeker over vanwege de lange reistijd. Wierda mag dankzij zijn overwinning bij de volgende wereldbeker in Stavanger wel op het hoogste niveau starten.

Brons voor gelegenheidstrio op teamsprint Op de teamsprint reed een Nederlands gelegenheidstrio bestaande uit Jenning de Boo, Wesly Dijs en Louis Hollaar naar het brons. De winst ging naar de Verenigde Staten, thuisland China greep het zilver. Bekijk de samenvatting en de reactie van De Boo:

Het niet-olympische onderdeel wordt niet door alle landen even serieus genomen bij de wereldbeker, maar om een startplaats veilig te stellen voor de WK afstanden is de teamsprint wel van belang. Niet alle topsprinters stonden aan de start in Peking. Ook niet bij Nederland, dat bij de laatste WK zilver veroverde. Hein Otterspeer en Janno Botman hadden ziek zich afgemeld.

Hattrick voor Morishige op 500 meter De vierde wereldbekerwedstrijd over 500 meter werd opnieuw gewonnen door een Japanner: Wataru Morishige was net als vrijdag de snelste en won in Peking zijn derde wereldbekerrace op rij in 34,69. Bekijk de samenvatting:

De Aziatische sprinters zijn sinds de start van het internationale schaatsseizoen oppermachtig op de kortste sprintafstand, maar in Peking werd het voor het eerst geen een-tweetje voor de Japanners. De Canadese oud-wereldkampioen Laurent Dubreuil reed naar het zilver in 34,81. Het brons was voor Yuma Murakami (34,82), ook uit Japan. Murakami en Tatsuya Shinhama, die vorige week de eerste 500 meter won, verspeelden een hogere klassering door een slordige race. Kai Verbij was de beste Nederlander. Hij werd met 35,09 zevende en kwam 0,27 seconde tekort voor een podiumplaats. Olympisch kampioen vierde bij rentree Olympisch kampioen Tingyu Gao maakte in Peking na bijna twee jaar afwezigheid zijn rentree op het hoogste niveau. In februari 2022 veroverde de Chinees voor eigen publiek olympisch goud. Daarna nam hij een sabbatical. In de olympische hal waar hij zijn grootste succes vierde, keerde hij vandaag terug in de A-groep. Veel schaatsers beten zich stuk op zijn tijd (34,94), maar hij greep uiteindelijk net naast de medailles.

Kai Verbij degradeerde vorige week naar de B-groep, maar mocht dankzij zijn goede optreden van gisteren weer op het hoogste niveau starten. Dat hij nu meteen zevende werd met 35,09, stemde hem best tevreden. "Ik zit nog best dicht op het podium." 'Zit een stijgende lijn in' De 29-jarige schaatser had vorige week nog last van naweeën van zijn val bij het wereldbekerkwalificatietoernooi. "Maar er zit een stijgende lijn in, ik hoop nog veel beter te worden. Vorige week speelde de jetlag ook nog wel een rol en waren we best vermoeid. Deze week zijn we net wat fitter en heb ik ook een week langer kunnen herstellen."

