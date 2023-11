Kuipers betreurt op de foto gaan met Taliban-vertegenwoordiger

Demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid betreurt het dat hij op de foto is gegaan met een vertegenwoordiger van de Taliban-regering in Afghanistan. Dat gebeurde vorige week tijdens een bijeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie in Den Haag.

Kuipers ging daar op de foto met Abdul Bari Omar, het hoofd van de Afghaanse voedsel- en warenautoriteit en een hoge Taliban-vertegenwoordiger. Omar zette de foto vorige week op X, en die foto ging gisteren rond op sociale media.

"Ik wist op dat moment niet wie deze persoon was", schrijft Kuipers op X. "Dit was een fout, had absoluut niet mogen gebeuren en betreur ik." De bewindsman zegt zich te kunnen voorstellen "dat dit voor velen kwetsend is". "We onderzoeken hoe het kan dat deze persoon aanwezig was op deze conferentie."

Duitsland woedend

Abdul Bari Omar was deze week ook in Duitsland, waar hij donderdag een Taliban-promotietoespraak hield in een moskee in Keulen. Volgens de Duitse publieke omroep WDR waren daar zo'n zeventig mensen bij aanwezig. De moskeevereniging zegt geschokt te zijn door de komst van Omar. De bijeenkomst zou zijn aangekondigd als een religieus evenement, en niet als politieke bijeenkomst.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken is furieus over de komst van de Taliban-functionaris. "We veroordelen zijn verschijning ten stelligste", klinkt het. Volgens het ministerie is er geen visum afgegeven. "De reis was niet bij ons aangekondigd. Zolang de Taliban in Afghanistan de mensenrechten met voeten treedt, vooral de rechten van vrouwen en meisjes, zullen we geen normale banden kunnen onderhouden met het Taliban-regime."

De Taliban namen twee jaar geleden de macht over in Afghanistan. Sindsdien zijn de mensenrechten in het land nog verder verslechterd. Vrouwen en meisjes zijn niet meer welkom in het middelbaar en hoger onderwijs, en vrouwelijke hulpverleners mogen niet meer aan het werk.