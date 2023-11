Bellingham krijgt bijna alle stemmen en wint Golden Boy Award

Met maar liefst 485 van de 500 punten heeft de 20-jarige Jude Bellingham de Golden Boy Award in de wacht gesleept. Dat is de prijs voor de meest talentvolle voetballer op de Europese velden.

De middenvelder van Real Madrid versloeg onder andere Jamal Musiala van Bayern München en Xavi Simons, die uitblinkt bij RB Leipzig. Ook PSV-aanvaller Johan Bakayoko en AZ-verdediger Milos Kerkez zaten bij de 25 overgebleven genomineerden.

Bellingham maakte afgelopen zomer de overstap van Borussia Dortmund naar Spanje. Er werd ruim 100 miljoen euro betaald door Real Madrid, maar de Engelsman maakte de grote verwachtingen waar. Dit seizoen heeft de middenvelder al tien doelpunten gemaakt in La Liga.

'Ik hoop op veel meer trofeeën'

De 20-jarige Bellingham is blij met de prijs die in het verleden gewonnen werd door spelers als Lionel Messi, Kylian Mbappé, Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt. "Ik wil iedereen bedanken die onderdeel uitmaakt van mijn carrière tot nu toe. Het was zonder hen niet mogelijk geweest. Het meest belangrijk is natuurlijk mijn familie, die mij de support, motivatie en liefde geeft waardoor ik elke dag kan blijven streven naar meer."

"Nu ik deze prestigieuze prijs heb, wil ik door blijven gaan. Ik hoop dat ik nog veel meer trofeeën win."