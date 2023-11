Als Gakpo en Simons hun krachten bundelen in Oranje moet Ierland vrezen

Naar de opstelling van het Nederlands elftal vanavond in Amsterdam tegen Ierland is het nog gissen, maar in de aanval kunnen Cody Gakpo en Xavi Simons zich opmaken voor een basisplaats. De twee moeten voor de creativiteit, de kansen en als het even kan de goals en assists zorgen. Normaal bezet de 20-jarige Simons de rechtervleugel en komt de 24-jarige Gakpo van links, of soms als centrale spits. Waar Gakpo op onder meer het WK een hoofdrol pakte bij Oranje , is het voor Simons nog wachten op zijn echte doorbraak in het Nederlands elftal. Indrukwekkend bij RB Leipzig De ster van Simons rijst snel in het Europese voetbal. Zijn cijfers en zijn spel zijn indrukwekkend. In alle competities was de ex-PSV'er dit seizoen voor RB Leipzig goed voor zes doelpunten, waarvan de laatste twee tegen SC Freiburg en Rode Ster Belgrado bijzonder fraai waren.

Oranje live bij de NOS Oranje speelt op zaterdag 18 november in de Johan Cruijff Arena zijn voorlaatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland, op dinsdag 21 november staat het uitduel met Gibraltar op het programma. Beide duels beginnen om 20.45 uur en zijn live bij de NOS te volgen. De voorbeschouwing met Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart begint om 20.00 uur op NOS.nl en in de NOS-app en om 20.25 uur op NPO 1.

Daarnaast manifesteert Simons zich dit seizoen als aangever. Hij gaf al acht assists in alle competities en is met zeven assists in de Bundesliga na Marcus Thuram (Inter, 8 assists) en samen met Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers) de beste aangever in de vijf grootste competities van Europa. Een "kunstenaar", noemde het Duitse Sport1 hem en Bild schreef over "supergoochelaar Simons". Wachten op goal bij Oranje Zijn cijfers in Oranje zijn minder indrukwekkend. Negen interlands, nul goals, nul assists. Als grootste Nederlandse talent in jaren mag hij zich spiegelen aan de grootste Nederlandse spelers. Die waren er sneller bij met hun eerste doelpunt. Johan Cruijff, Faas Wilkes en Abe Lenstra scoorden bij hun debuut, Marco van Basten, Patrick Kluivert, Wesley Sneijder en Robin van Persie in hun tweede interland, Dennis Bergkamp en Arjen Robben in hun derde en Memphis Depay in zijn zevende. Bondscoach Ronald Koeman maakt zich geen zorgen over het uitblijven van goals bij Simons. "Natuurlijk wil iedereen doelpunten maken, maar hij ontwikkelt zich fantastisch", zei hij gisteren op een persconferentie. "Dat doet hij bij zijn club. Dat is mooi om te zien, want het geeft aan dat hij een grote toekomst heeft."

Bondscoach Ronald Koeman vertelt op de persconferentie hoe hij denkt over de ontwikkeling van Xavi Simons, die uitblinkt bij RB Leipzig, maar in Oranje nog geen hoofdrol heeft gepakt.

"Ik ben het er niet helemaal mee eens dat hij bij Oranje minder is", ging Koeman verder. "Natuurlijk heeft hij mindere momenten in wedstrijden gehad, maar ik ben heel blij dat we een speler als Xavi in ons Nederlands elftal hebben." Gakpo indrukwekkend in Oranje Simons creëerde in 479 speelminuten in het Nederlands elftal slechts vier kansen. Dat is niet veel, vergeleken met sommige collega's. Aanvallend hangt bij Nederland veel af van Gakpo en wat dat betreft mag Koeman blij zijn dat die na zijn afwezigheid in de voorgaande interlandperiode weer terug is. Ondanks dat Gakpo slechts 191 van de maximale 540 minuten in de EK-kwalificatie in actie kwam, creëerde hij meer kansen dan iedere andere Oranje-speler. Dertien kansen creëerde Gakpo, gevolgd door Denzel Dumfries (11 kansen in 417 minuten) en Nathan Aké (7 kansen in 485 minuten).

Gakpo was In september tegen zowel Griekenland als Ierland trefzeker en daarmee bracht hij zijn totale productie in Oranje op acht goals in negentien interlands. Deze eeuw scoorde slechts één speler vaker dan acht keer in zijn eerste twintig wedstrijden voor Oranje. Dat was Klaas-Jan Huntelaar met twaalf treffers. Oranje-topscorer aller tijden Robin van Persie maakte in zijn 26ste wedstrijd zijn achtste goal, terwijl de teller van nummer twee Memphis Depay na 34 interlands op acht goals stond.