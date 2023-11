Russell blijft Verstappen ruim voor in vlekkeloos verlopen training Las Vegas

Daardoor was de training pas om 4.00 uur lokale tijd afgelopen. Toeschouwers werden "uit veiligheidsoverwegingen" weggestuurd en kregen ter compensatie een tegoedbon van 200 dollar (183 euro) voor de merchandiseshop van de Formule 1.

Dat was gisteren wel anders. Vanwege een losgeslagen putdeksel raakte de Ferrari van Carlos Sainz zwaar beschadigd en moest de eerste training al na acht minuten gestaakt worden. Er volgde een pauze van 5,5 uur waarin alle circa dertig putdeksels op het circuit gecontroleerd en met beton vastgezet werden.

George Russell heeft de snelste tijd neergezet in de derde vrije training voor de Grand Prix van Las Vegas, Max Verstappen werd vierde. Maar het belangrijkste: de sessie op het stratencircuit verliep vlekkeloos.

Vrijdagavond (lokale tijd) in de derde training deden er zich geen grote incidenten voor. Voor de coureurs was het op het nieuwe circuit even zoeken naar grip, maar tot leidde niet tot meer dan wat kleine slippertjes.

Albon verliest wiel

Mercedes-coureur Russell noteerde met 1.34,093 de snelste tijd, en ruim een halve seconde voor Verstappen. Ook Oscar Piastri (McLaren), Logan Sergeant (Williams), Sergio Pérez (Red Bull) en Alexander Albon (Williams) maakten een goede indruk en hopen vanochtend om 9.00 uur een gooi naar poleposition te doen in de kwalificatie.

Albon beëindigde de training vijf minuten voor tijd onbedoeld. Hij verloor een wiel nadat hij een bocht te wijd nam en met de zijkant van zijn auto de muur raakte. De training moest worden stilgelegd en werd niet meer hervat.

De twee Ferrari's van Sainz en Charles Leclerc kwamen niet verder dan de zestiende en zeventiende tijd op ruim anderhalve seconde van Russell. Maar zij deden dat op de tragere medium-band en zullen zich straks op de zachte banden mogelijk ook in de strijd mengen.

Sainz kreeg gisteren overigens al een gridstraf van tien plekken, omdat hij de motor van zijn auto moest laten vervangen na de aanvaring met de putdeksel. Ferrari ging daar tevergeefs tegen in beroep.