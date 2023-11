Beelden van bewakingscamera's vrijgegeven van bestorming Capitool

De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, heeft vrijdag beelden vrijgegeven van de bestorming van het Capitool. Hij belooft in de komende maanden "in golven" in totaal 44.000 uur aan beeld dat door bewakingscamera's werd opgenomen beschikbaar te maken voor het publiek.

De beelden zijn te bekijken op een speciale website . Al het beeld dat op de website verschijnt was al eerder gedeeld met mediakanalen, maar het is nu voor het eerst ook voor het grote publiek te bekijken. Op de beelden zijn geen staatsgeheimen te zien of andere zaken die het land mogelijk in gevaar zouden kunnen brengen, bezweert Johnson.

'Cruciaal belang'

Dat Johnson nu de beelden deelt is volgens hem zelf omdat "de waarheid en transparantie van cruciaal belang zijn". Maar nog belangrijker lijkt het voor hem dat hij hiermee een groep zeer rechtse Republikeinen tegemoet komt die hierom had gevraagd. Parlementslid Matt Gaetz, die medeverantwoordelijk was voor de val van de vorige voorzitter Kevin McCarthy, had er al bij McCarthy op aangedrongen dat de beelden moesten worden gedeeld.

In het persbericht over de vrijgegeven beelden wordt expliciet genoemd dat de beelden al eerder werden gedeeld "met Tucker Carlson en andere media". Carlson, een voormalig Fox-presentator, kreeg van McCarthy de bewakingsbeelden en stelde op basis daarvan onder meer dat de bestormers van het Capitool "voor het grootste deel vredig waren". Bij de Capitoolbestorming in januari 2021 vielen vijf doden en raakten meer dan honderd mensen gewond.