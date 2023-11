Bestuur OpenAI ontslaat directeur Sam Altman die aan wieg stond van bedrijf

Het bestuur van OpenAI, de onderneming die onder meer ChatGPT ontwikkelde, heeft medeoprichter en huidige directeur Sam Altman ontslagen.

Volgens het bestuur was Altman "niet consequent openhartig in zijn communicatie met het bestuur, wat het vermogen van het bestuur om verantwoordelijkheden uit te oefenen belemmerde". Het bestuur noemt geen voorbeelden en ook Altman zelf is vaag over zijn vertrek. Hij zegt op X dat hij zijn tijd bij OpenAI fantastisch vond en kondigt aan binnenkort meer van zich te laten horen over zijn toekomstplannen.