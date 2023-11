Negentig jaar cel voor verdachte in moordzaak gravelwielrenster Wilson

Een rechtbank in de Amerikaanse stad Austin heeft Kaitlin Armstrong een celstraf van negentig jaar opgelegd vanwege de moord op gravelwielrenster Moriah Wilson.

Daarmee komt een einde aan een moordzaak die het wielrennen - met name de internationale gravelscene - lang in zijn greep hield.

Crime passionel

Moriah 'Mo' Wilson was een opkomende ster in het gravelracen. Het lichaam van de 25-jarige werd op 11 mei 2022 aangetroffen in het huis van een vriend in Austin, Texas. Ze bleek doodgeschoten.

Al snel kwam Armstrong in beeld als vermoedelijke dader. Het zou mogelijk gaan om een crime passionel: ze is de partner van Colin Strickland, een andere grote naam in de gravelwereld met wie Wilson kort een relatie had gehad.