Hoofdrol Heerkens bij zege koploper Willem II, Telstar verslaat Den Bosch

Koploper Willem II heeft de tiende zege van het seizoen geboekt door met 1-3 te winnen bij VVV-Venlo, de nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie. Alle doelpunten vielen na rust, toen de Tilburgers met een man meer speelden.

In de staart van de eerste divisie won Telstar met 1-4 bij FC Den Bosch.

Tijdens de eerste helft in Venlo, toen nog met elf tegen elf, slaagde Willem II er niet in het verschil te maken. Dichterbij dan schoten van buiten de zestien kwam de ploeg van trainer Peter Maes niet. Een rode kaart voor VVV'er Robert Klaasen bracht daar verandering in. Hij raakte Willem II-verdediger Freek Heerkens hard en zag direct rood.

Goal en assist Heerkens

Het overtal werd na rust uitgebuit door Willem II, met Heerkens als opvallende hoofdrolspeler. De routinier is doorgaans een bescheiden verdediger, een van de aanvoerders maar niet meer altijd basisspeler. In Venlo leverde hij voor het eerst in elf seizoenen Tilburgse dienst een assist en een doelpunt in dezelfde wedstrijd.