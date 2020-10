Frankrijk gaat corona-weeskinderen 'adopteren'

Frankrijk gaat de kinderen helpen van zorgverleners die de afgelopen maanden corona kregen en overleden. Die weeskinderen staan er nu vaak alleen voor, zonder ouders, zonder hulp en zonder geld. De NOS sprak met de weeskinderen van een overleden werkneemster in een verpleeghuis in de omgeving van Parijs.

"Mijn moeder kreeg op haar werk corona, stierf op 1 mei, en daarna stonden we er alleen voor", vertelt dochter Aurelle Kedy (30). Haar alleenstaande moeder had vijf kinderen, van wie de jongste 14 jaar is.

In het begin kregen de kinderen nog steun van het verpleeghuis van hun moeder en ook de overheid hielp tijdelijk mee. Inmiddels moeten ze alles zelf regelen en betalen. "We hebben enorme financiële problemen en het voelt alsof we aan ons lot zijn overgelaten", zegt Kedy.

Frankrijk als voogd

"We willen dat de Franse staat de officiële voogd wordt van deze kinderen", zegt Tweede Kamerlid François Jolivet van regeringspartij LREM. "Eigenlijk neemt de Staat dan de rol van de overleden ouders over."

Jolivet is de initiatiefnemer van een voorstel hierover dat kamerbreed is aangenomen. "Ik heb er vorige week met president Macron over gesproken. Hij zei: we gaan dat plan uitvoeren. Ik hoop dat het nog voor het einde van het jaar is geregeld."

De voorgestelde voogdijregeling bestaat al voor Franse kinderen van oorlogs- en terreurslachtoffers. Zij kunnen Pupille de la Nation worden, 'pleegkind van de natie'. Praktisch is het alsof de Staat de weeskinderen 'adopteert' en zich over hen ontfermt.

"Die weeskinderen krijgen bijvoorbeeld geld voor hun studie en we helpen bij het zoeken naar een baan", zegt Jolivet. Hun leven lang worden ze begeleid, en waar nodig financieel en materieel geholpen door de overheid. "Dat systeem willen we nu dus uitbreiden naar coronaweeskinderen, of ze nou één of beide ouders hebben verloren."

'Honderden coronaweeskinderen'

Jolivet kwam met zijn voorstel nadat hij in zijn eigen kiesdistrict in midden-Frankrijk geconfronteerd werd met een werkneemster in een ziekenhuis, een weduwe, die overleed aan corona en vier kinderen achterliet.

Parlementariër Jolivet denkt dat er in totaal in Frankrijk enkele honderden coronaweeskinderen zijn van ouders die in de zorg werkten. Het is een schatting gebaseerd op de vele berichten die we hebben ontvangen sinds we met ons initiatief kwamen."

Officiële cijfers zijn er niet. In opdracht van de Franse overheid loopt nu wel een onderzoek naar besmettingen onder zorgpersoneel, om de omvang van het probleem in kaart te brengen.

Ruim 36.000 werknemers in de zorg hebben zich tot nu toe gemeld als besmet, blijkt uit het onderzoek. Officieel zouden er 17 doden zijn, maar dat cijfer is volgens specialisten het topje van de ijsberg.

De voogdij van de coronaweeskinderen, waar president Macron nu mee heeft ingestemd, heeft ook een belangrijke symbolische waarde. Veel van de overleden zorgverleners kregen het virus terwijl ze zelf patiënten of bewoners hielpen in de strijd tegen corona. "Ze wilden anderen redden maar werden zelf besmet en betaalden daar de hoogste prijs voor", zegt staatssecretaris Geneviève Darrieussecq.

Dat Macron de kinderen nu te hulp schiet, getuigt van verantwoordelijkheidsgevoel van de overheid, zegt Kedy, die haar moeder verloor. "Het voelt voor ons als een soort erkenning voor wat onze moeder is overkomen."