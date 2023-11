Yeşilgöz: 'heel pijnlijk' dat zaak tegen VVD-perschef niet goed is opgepakt

Een journalist van LeftLaser deed afgelopen zomer aangifte nadat zijn microfoon uit zijn handen werd getrokken door VVD-perschef Kees Berghuis. De journalist probeerde VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans te bevragen voor het Tweede Kamergebouw. Op beelden van het Youtube-kanaal van LeftLaser is te zien dat Hermans niet op zijn vragen in wil gaan. Nadat zij in de auto stapt, richt de journalist zich tot woordvoerder Berghuis, waarop die de microfoon hardhandig uit de hand grist en weggooit.

Demissionair minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid vindt het "zeer kwalijk" dat de Haagse politie de aangifte van een journalist tegen de VVD-perschef niet goed blijkt te hebben opgepakt. Als minister heeft Yeşilgöz zich altijd hard gemaakt voor het zwaar bestraffen van agressie en geweld tegen journalisten. Vanavond in Nieuwsuur noemde ze het "heel pijnlijk" dat dat juist in dit geval niet goed is gegaan.

Nieuwsuur deed navraag bij de politie en die liet weten dat de zaak niet verder wordt onderzocht. Een dag na het incident bood Berghuis zijn excuses aan op X en de politie dacht dat de aangever daar genoegen mee zou nemen.

De aangifte van de journalist kwam echter een dag na de excuses. Omdat de VVD ervoor pleit dat daders van geweld en agressie tegen journalisten altijd een celstraf moeten krijgen, verzocht de journalist expliciet om vervolging van de perschef. De betrokken journalist laat aan Nieuwsuur weten "allerminst verbaasd te zijn" over de weigering van de politie om de zaak op te pakken. Hij overweegt bezwaar te maken tegen het besluit.

Bovendien heeft de politie de journalist niet op de hoogte gesteld dat de zaak niet verder zou worden onderzocht. Dat gebeurde pas na vragen van Nieuwsuur.

Prioriteit aan agressie tegen journalisten

Yeşilgöz zei in Nieuwsuur dat het OM haar "zeer recentelijk" heeft geïnformeerd over de zaak. Als reden is haar verteld dat de zaak is geseponeerd om capaciteitsredenen, "maar dat kan hier niet aan de orde zijn, want we hebben hier afspraken en protocollen voor."

De politie en het OM hebben met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) afgesproken prioriteit te geven aan opsporing en vervolging van verdachten van agressie en geweld tegen journalisten. Dit is vastgelegd in het protocol PersVeilig. De politie heeft zich daar niet aan gehouden.

"De veiligheid van journalisten is altijd een van mijn speerpunten geweest in de Kamer", aldus Yeşilgöz in Nieuwsuur. "Ik heb er juist voor gezorgd dat we daar middelen voor vrij hebben gemaakt. Dan is het extra heftig en pijnlijk om te zien dat het vervolgens niet wordt opgevolgd. Zeker als het in eigen huis gebeurt."