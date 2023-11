Tv-regisseur en producent Ellen Jens overleden

Tv-maker Ellen Jens (83) is overleden. Zij was regisseur en producent van talloze succesvolle tv-programma's van de VPRO.

Ze begon haar carrière bij de VPRO in 1964, aanvankelijk als regie- en productieassistent. In 1972 begon haar samenwerking met Wim T. Schippers. Ze maakten met Gied Jaspars en Wim van der Linden even bejubelde als beschimpte, maar altijd spraakmakende tv-shows als De Fred Haché Show, Van Oekel's Discohoek, Het is weer zo laat! (over nachtclubeigenaar Waldo van Dungen), De lachende scheerkwast en Op zoek naar Yolanda.

Later regisseerde Jens ook de boekenprogramma's Hier is... Adriaan van Dis en VPRO Boeken en het kunstprogramma De Plantage, gepresenteerd door Hanneke Groenteman.

Ook deed ze jarenlang de regie en productie van het bekende satirische programma Jiskefet van Kees Prins, Michiel Romeyn en Herman Koch. "Ik heb haar nooit in de stress gezien, bij haar kon alles", zei Romeyn over haar.

Jens was getrouwd met Schippers en had tegelijk een relatie met schrijver en programmamaker Adriaan van Dis.