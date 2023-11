Voetbalsters Fortuna sluiten aan bij eredivisietop met zege op Heerenveen

FC Twente is koploper met achttien punten uit zes duels, Ajax volgt op de tweede plaats met zestien punten uit zes duels. Beide ploegen treffen elkaar zondagmiddag om 12.15 uur in Amsterdam.

Hoewel Fortuna al snel de bovenliggende partij bleek tegen Heerenveen, dat samen met AZ de laatste plaats bezet, duurde het even voordat de ban definitief werd gebroken. Hildur Antonsdóttir opende na een half uur de score, maar pas in de tweede helft werd het verschil gemaakt.

Al heel snel na rust tekende Belgisch international Feli Delacauw voor de 2-0. Nog geen tien minuten later maakte haar collega-international Tessa Wullaert er 3-0 van. Jarne Teulings, negenvoudig international van de zuiderburen, maakte het Belgische feestje compleet door vlak voor tijd de 4-0 voor haar rekening te nemen.

PSV te sterk voor Feyenoord, Excelsior houdt PEC op gelijkspel

Feyenoord boekte in de laatste twee wedstrijden de enige overwinningen van dit seizoen, maar de ploeg van trainer Jessica Torny kon die reeks geen vervolg geven tegen PSV. In Rotterdam werd het dankzij doelpunten van Gwyneth Hendriks en Chimera Ripa 0-2 voor de ploeg uit Eindhoven.

PEC Zwolle had gehoopt zich net als Fortuna Sittard stevig in het linkerrijtje van de eredivisie te vestigen door het laaggeklasseerde Excelsior te verslaan, maar in Rotterdam kwam de Zwolse ploeg niet verder dan 1-1.

Het had ook niet veel gescheeld of Excelsior, dat al in de tweede minuut op voorsprong kwam door een doelpunt van Sabrine Ellouzi, was er met de drie punten vandoor gegaan. Tien minuten voor het einde stelde Tara te Wierik alsnog een punt veilig voor de bezoekers.

Jannette van Belen werd de matchwinner bij Telstar-ADO Den Haag (1-0). Belen, die afgelopen zomer overkwam van ADO, deed haar oude ploeg de das om door in de 56ste minuut de enige treffer van de wedstrijd te maken.