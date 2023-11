Lastig bezoek van Erdogan aan Duitsland door meningsverschillen over Gaza

De Turkse president Erdogan heeft een kort bezoek gebracht aan Duitsland, waar hij sprak met president Steinmeier en bondskanselier Scholz. Het was zijn eerste bezoek aan Duitsland in bijna vier jaar. De reis werd overschaduwd door de uiteenlopende standpunten van beide landen over de oorlog tussen Israël en Hamas.

Erdogan trok de afgelopen weken steeds feller van leer tegen Israël. Hij veroordeelde weliswaar de terroristische aanslag van Hamas op 7 oktober, maar noemde Israël deze week een "terroristische staat" die alle inwoners van Gaza wil vernietigen. Hamas-militanten zijn in zijn ogen "verzetsstrijders" die hun land en volk proberen te beschermen.

Dat viel verkeerd bij Scholz en veel andere Duitse politici. Duitsland is een trouwe bondgenoot van Israël; het land zegt dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen. Ook verzetten de Duitsers zich tegen een staakt-het-vuren. Berlijn zet zich wel in voor hulp aan burgers in Gaza en pleit voor humanitaire gevechtspauzes.

Moeilijke momenten

Tijdens de persconferentie hielden beide regeringsleiders het netjes. "Het is geen geheim dat we voor een deel zeer verschillende opvattingen hebben over het conflict", zei Scholz. "Zeker op moeilijke momenten moeten we met elkaar praten."

Erdogan zocht naar overeenkomsten. "Als we met Duitsland een humanitair staakt-het-vuren tot stand kunnen brengen, dan kunnen we de regio redden." Beide politici waren het er ook over eens dat er op de lange termijn een tweestatenoplossing nodig is.

Turkse wortels

Maar de Turkse president verwees ook naar de Tweede Wereldoorlog. "Ik spreek vrijuit, omdat we Israël niets verschuldigd zijn. Wie dat wel heeft, kan niet vrijuit praten."

Erdogan was al maanden geleden al uitgenodigd voor een bezoek aan Duitsland, naar aanleiding van zijn overwinning bij de verkiezingen. De twee landen zijn erbij gebaat om de relatie goed te houden, alleen al omdat er in Duitsland drie miljoen mensen wonen met Turkse wortels.