Belgische sociaaldemocraat stapt op na racisme-rel

De voorzitter van de Vlaamse sociaaldemocratische partij Vooruit stapt op. Hij raakte de afgelopen dagen in opspraak doordat er meer bekend werd over racistische uitspraken die hij in september heeft gedaan.

De 31-jarige Conner Rousseau liet zich na een avondje stappen tegen agenten racistisch uit over leden van de Roma-gemeenschap. Dat lekte in oktober uit, maar hij kwam toen weg met het excuus dat hij dronken was geweest en dat hij zijn frustraties over overlast door Roma "op een foute manier" had geuit.

Het Nieuwsblad onthulde woensdag welke woorden hij zou hebben gebruikt in het gesprek met de agenten. Hij zou Roma onder meer "bruin gespuis" hebben genoemd. Diezelfde dag werd bekend dat het Belgische OM hem een taakstraf had opgelegd. Hij moest een kazerne in Mechelen bezoeken die in de oorlog als doorgangskamp voor Roma en Joden naar Duitse vernietigingskampen werd gebruikt.

Tweede kans

De leiding van de partij beraadde zich vanavond op de positie van Rousseau. Hem is volgens VRT Nieuws gevraagd om aan te blijven, maar Rousseau zou dat zelf niet hebben zien zitten. "Ik heb zelf de keuze gemaakt", zegt hij.

Hij hoopt dat de mensen die hij teleurgesteld heeft hem "op het juiste moment" een tweede kans willen geven. Het is onduidelijk of hij zijn zetel in het Vlaamse parlement opgeeft.