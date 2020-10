Cel voor rector ingestorte school Mexico

Een Mexicaanse rector krijgt 31 jaar cel omdat haar school instortte bij een aardbeving. De vrouw had illegaal een appartement op het gebouw laten zetten.

Bij de instorting kwamen in 2017 negentien kinderen en zeven volwassenen om het leven. Het drama kwam in Mexico-Stad symbool te staan voor de gebrekkige naleving van de bouwvoorschriften. Dagenlang volgde het land de reddingsoperatie op de voet.

Het OM had 57 jaar cel geëist wegens doodslag. De rector heeft altijd haar onschuld volgehouden en is van plan in hoger beroep te gaan.