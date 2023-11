Ministerie Rusland: 'lhbtiq'ers als extremistische groep behandelen'

Het Russische ministerie van Justitie heeft een rechtszaak aangespannen bij het Hooggerechtshof in eigen land om af te dwingen dat lhbtiq'ers als extremistische groep kunnen worden behandeld. De regering hoopt daarmee 'activiteiten' te kunnen verbieden.

In een verklaring op de website van het ministerie is volgens persbureau AP te lezen dat er een rechtszaak gepland staat. Verder zegt het ministerie dat er "tekenen en aanwijzingen zijn van extremistische aard, waaronder het aanzetten tot sociale en religieuze onenigheid".

Harde hand

De laatste tien jaar wordt in Rusland met harde hand opgetreden tegen de lhbtiq- gemeenschap. Zo is er bijvoorbeeld een wet die verbiedt informatie over homoseksualiteit te delen met anderen. Dit jaar nog werd er een wet aangenomen waardoor geslachtsverandering verboden is.

Deze nieuwe rechtszaak maakt veel los bij de lhbtiq-gemeenschap. Een activist die anoniem wil blijven maakt zich grote zorgen, vertelt hij tegen de Moskou Times .

"De afgelopen jaren hebben organisaties geprobeerd problemen aan te pakken in een zeer vijandige omgeving. Activisten worden nu al geconfronteerd met druk van de staat en van homofobe groepen, die vaak te maken hebben met fysieke aanvallen." Hij is bang dat deze wet tot strafrechtelijke vervolging gaat leiden op basis van iemands geaardheid.

Hoge straf voor extremisme

Als het ministerie gelijk krijgt van de rechter wordt gevreesd voor forse straffen. Ter vergelijking: oppositieleider Navalny is veroordeeld voor 19 jaar celstraf in een zwaarbewaakte strafkolonie. Hij is aangeklaagd vanwege het oprichten van een extremistische beweging.

Het ministerie van Justitie kan nog niet zeggen of dezelfde hoge straffen ook voor lhbtiq'ers gaan gelden, meldt AP. Op 30 november is er een hoorzitting gepland in de zaak.