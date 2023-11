Discussie binnen Extinction Rebellion na pro-Palestijns aspect klimaatmars

Extinction Rebellion staat bekend om zijn klimaatdemonstraties en won afgelopen jaar aan populariteit en sympathie door de A12-blokkades in Den Haag. Sinds kort demonstreert de actiegroep met Kick Out Zwarte Piet ook tegen Zwarte Piet. En bij de klimaatmars van zondag werd duidelijk dat Extinction Rebellion zich ook uitspreekt over de oorlog tussen Israël en Hamas.

Met name de stellingname over de oorlog leidt bij de achterban tot discussie en ongemak. Tijdens de demonstratie werd een aantal keren de omstreden leus From the river to the sea, Palestine will be free geroepen. Een aantal prominente wetenschappers dat zich vanwege de klimaatproblematiek bij XR had aangesloten, distantieert zich ervan.

Zo noemde emeritus hoogleraar voedingsleer Martijn Katan het op X "diep treurig". "Ik heb mij uit volle overtuiging ingezet voor de klimaatbeweging, maar die is nu een platform geworden voor de Palestijnse kant van het conflict Israël-Hamas. Daar doe ik niet aan mee. Adieu, XR".

En Jan Rotmans, hoogleraar Duurzaamheid en Transities schreef op X: "Zeer onverstandig als de klimaatbeweging de pro-Palestijnse weg inslaat. Klimaat en de kwestie Israël-Palestina zijn wezenlijk verschillend. Ik zal me er in elk geval openlijk en publiekelijk van distantiëren."

Discussie over de koers

Woordvoerder Chris Julien zegt dat er binnen Extinction Rebellion inderdaad discussie is over de koers, want een deel van de achterban vindt dat de groep zich moet beperken tot het klimaat. Volgens hem zijn er vrijwel elke avond bijeenkomsten waar over de koers wordt gedebatteerd.

Julien erkent dat het zondag bij de toespraken op het podium "niet helemaal lekker ging". "Tegelijk zie je dat hoe langer mensen met dit soort vraagstukken bezig zijn, hoe meer ze zien dat er een hele geschiedenis aan voorafgaat. Begin van de vorige eeuw zaten de Britten al in Palestina en dat ging toen ook over fossiele grondstoffen."

Volgens hem zijn er verschillende perspectieven in de beweging en wordt er verschillend gekeken naar de oorzaken van een probleem. Hij vindt het zaak "om met elkaar die breedte te vinden en ook te dulden dat niet iedereen precies dezelfde visie heeft. We zijn een decentrale beweging met verschillende visies. En al die perspectieven maken het juist krachtig."

"Geconfronteerd met mening"

Dat overtuigt advocaat Bénédicte Ficq niet. Ook zij maakt zich grote zorgen over de klimaatverandering en sloot zich daarom aan bij Extinction Rebellion. Maar nu heeft ze zich, zoals ze zelf zegt, "losgekoppeld". "Het is walgelijk wat er gebeurt in de Gazastrook, maar ik vind het ook vreselijk dat Joodse mensen bang zijn. Ik vind het afschuwelijk voor iedereen. En ik wil niet plotseling en ongevraagd worden geconfronteerd met een mening waar ik geen zeggenschap over heb gehad."

Ook vindt ze dat de manier waarop de oorlog tussen Israël en Hamas zondag op het podium aan de orde werd gesteld "grimmig en polariserend".

Ze zou graag zien dat Extinction Rebelion zich concentreert op klimaatverandering. "Voordat je de neuzen dezelfde kant op hebt over onderwerpen die ongelofelijk ingewikkeld en emotioneel liggen, zijn we al verzopen in Nederland. Klimaat is geen mening. Het klimaat is een toestand die door de wetenschap wordt omschreven en waar we met zijn allen in zitten. Daarom moet je het klimaat ontkoppelen van politiek heel gevoelige onderwerpen."

De organisatie van Extinction Rebellion staat ondanks die kritiek nog steeds achter de verbreding van de thema's waarvoor actie wordt gevoerd. "Wij willen ruimte bieden aan verschillende aspecten van klimaat en rechtvaardigheid. Oorlogen en conflictsituaties in de wereld zijn daar een belangrijk onderdeel van, gezien de wereldwijd oplaaiende conflicten, waar ook toenemende droogte, waterschaarste en de strijd om grondstoffen een belangrijke oorzaak van zijn. Zonder vrede geen klimaatrechtvaardigheid."