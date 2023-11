Trauma van 7 oktober belemmert Israëliërs oog te hebben voor Palestijnse slachtoffers

Het feit dat er onder Israëliërs zo weinig oog is voor de Palestijnse slachtoffers is simpel te verklaren volgens hoogleraar psychologie Eran Halperin van de Hebrew University in Jeruzalem. "Volgens ons onderzoek ervaren veel Israëliërs sinds 7 oktober een gevoel van existentiële dreiging. En als mensen dat ervaren en veel angst hebben, dan hebben ze geen ruimte meer voor complexiteit. Ze moeten weten wie de goede en wie de slechte zijn. Wie wil er vrede, en wie wil de ander vernietigen? Ze versimpelen dan alles."

Kansen voor nieuwe discussies

Ook het feit dat de overheid burgers moet motiveren om te vechten in het leger speelt volgens Halperin een belangrijke rol. "Als je je volk moet mobiliseren om hun leven op het spel te zetten, dan moeten mensen geloven dat zij aan de goede kant van het conflict staan, en dat de andere kant de dader is. En om dat voor elkaar te krijgen, moet je voorkomen dat men het leed van de andere kant begrijpt."

De kritiek op Israël vanuit de internationale gemeenschap en het feit dat de rest van de wereld wel oog heeft voor de Palestijnse slachtoffers, is voor veel Israëliërs problematisch. Ze voelen zich onbegrepen en hebben het gevoel dat het antisemitisme toeneemt.

"Ik heb soms het gevoel dat de rest van de wereld Israël haat, dat ze ons niet moeten. Ze begrijpen niet dat we niet anders kunnen.", zegt Shay Kalili. Hij is voor werk in Tel Aviv en neemt even pauze op een terrasje. "Wij moeten leven met buren die ons willen doden. Daarom moeten we dit nu doen, ook al worden daarbij burgers gedood."

Met zulke uitspraken lijkt vrede verder weg dan ooit, maar toch ziet psycholoog Halperin ook kansen. "Ik weet dat veel Israëliërs nu zeggen dat ze niet meer geloven dat de Palestijnen vrede willen door wat er op 7 oktober is gebeurd. Maar aan de andere kant zullen veel Israëliërs door deze situatie ook beseffen dat er een oplossing nodig is en dat de situatie van de afgelopen jaren niet kan voortduren. En dat kan ook kansen bieden voor nieuwe discussies over een betere toekomst."