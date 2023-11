Albanië plaatst zich voor tweede keer in historie voor EK, ook ticket Denemarken

Denemarken verzekerde zich in groep H van het EK door in Kopenhagen met 2-1 te winnen van Slovenië. De Denen, op het vorige EK halvefinalist (1-2 nederlaag tegen Engeland), kwamen door een inzet van dichtbij (Joakim Maehle) op 1-0, waarna een vrije trap van Erik Janza de 1-1 opleverde.

Polen kwam in dezelfde groep, in zijn laatste wedstrijd, niet verder dan een gelijkspel tegen Tsjechië (1-1) en kan daardoor fluiten naar directe plaatsing voor het EK. Moldavië nog wel een kans op dat tweede ticket, maar moet dan maandag wel winnen in Olomouc van de Tsjechen.

In de Moldavische hoofdstad Chisinau konden de Albanezen onder de ogen van duizenden meegereisde fans plaatsing voor het tweede EK ooit veiligstellen. Toch was het de thuisploeg die het betere van het spel had.

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. Moldavië kreeg de bal, maar slaagde er amper in om sc Heerenveen-spits Ion Nicolaescu in kansrijke positie te krijgen. De eerste echt grote kans was voor de Albanees Taulant Seferi, die een ziedend schot via doelman Dorian Railean en de lat rakelings over zag vliegen.

De geroutineerde Albanese Serie A-defensie - met doelman Etrit Berisha (Empoli), Djimsiti (Atalanta) en Elseid Hysaj (Lazio) - bleef eenvoudig overeind, maar in de slotfase ging het toch nog mis. Nadat Vitalie Damascan een bijna niet te missen kans op doelman Berisha had geschoten, was het even later wel raak via aanvoerder Vladyslav Baboglo: 1-1.

Albanië had aan een punt genoeg, maar moest in de hectische slotfase nog alle zeilen bijzetten om een tweede treffer te voorkomen. Dat lukte, tot grote vreugde van de rood-zwarte fans op de tribune.