Ruim helft landen rood op nieuwe coronakaart • Mondkapje verplicht tijdens rijles

Het aantal coronabesmettingen in Nederland blijft stijgen, maar ook in andere landen in Europa en in de VS neemt het aantal nieuwe besmettingen snel toe. Zo beleefde Italië vandaag met 8804 nieuwe besmettingen het hoogste aantal sinds maart. In de VS werd het grootste aantal besmettingen vastgesteld sinds augustus; 59.500 mensen testten positief.

In Polen testte een ongekend hoog aantal van 8099 mensen positief op het coronavirus, in Duitsland werd een recordaantal van 6638 nieuwe coronagevallen gemeld en in Frankrijk waren er ruim 30.000 nieuwe besmettingen binnen een etmaal. In relatief opzicht spande Tsjechië binnen Europa de kroon: daar waren er 9544 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners.

Lees in onderstaand artikel meer over de situatie in de rest van Europa.

De tweede coronagolf: hoe is de situatie in de rest van Europa?