Recordaantal besmettingen Duitsland • Universiteit Gent gaat weer studenten weren

De Universiteit Gent voert over anderhalve week 'code rood' in. Studenten zijn dan niet meer welkom op de campus en in de collegezalen. Alleen voor practica mogen ze nog fysiek naar de onderwijsinstelling komen. Colleges vinden online plaats.

"Vanaf 26 oktober geldt code rood, zeker vier weken lang. We wachten nog tot dan, omdat dat nog wat mentale voorbereiding vergt en er is ook wel wat logistieke organisatie nodig", citeert de VRT rector Van de Walle. "De situatie is wat ze is en we moeten erdoor. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en onze studenten en personeelsleden beschermen."

De universiteit zegt dat er overleg is geweest met experts. Die adviseerden in verband met het stijgende aantal coronabesmettingen om de deuren weer te sluiten. "Als het kan, zullen we weer versoepelen, maar het ziet er niet naar uit dat dat snel zal kunnen. Dan moeten we die code rood verlengen", aldus Van de Walle.

Bij de examens in januari mag een beperkt aantal studenten op de campus zijn. Verder verloopt alles grotendeels online.