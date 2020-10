Recordaantal besmettingen Duitsland • Trumps zoon Barron (14) positief getest

De werkloosheid is vorige maand iets afgenomen. Van de mensen die willen en konden werken was vorige maand 4,4 procent werkloos, blijkt uit CBS-cijfers. Dat komt neer op 413.000 mensen. In augustus was dat nog 4,6 procent, 426.000 mensen. Tussen maart en augustus nam de werkloosheid maandelijks toe.

Het aantal WW-uitkeringen is in september verder gedaald, naar 278.000. Eind augustus waren dat er nog 292.000. In vrijwel elke sector daalde het aantal WW-uitkeringen en de daling was het grootste onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Dat was vorige maand ook al zo. Jongeren krijgen de uitkering veelal relatief kort, omdat ze maar beperkt WW-rechten hebben opgebouwd.