Mondkapje verplicht tijdens rijles • Kuipers: besmettingsgolf lijkt niet door te dringen

De vakbond voor verpleegkundigen en verzorgenden, NU'91, begint een meldpunt om inzichtelijk te maken of zorgprofessionals genoeg beschermende middelen hebben. Leden van de bond gaven in een peiling aan dat dit binnen hun organisatie niet op orde is. 49 procent van de deelnemers aan de peiling maakt zich zorgen over de beschikbaarheid en deugdelijkheid van mondmaskers. 35 procent is bezorgd over de overige beschermingsmiddelen.

"Tijdens de eerste uitbraak hebben we natuurlijk gezien dat de voorraden op heel veel plekken onvoldoende waren. Dit heeft diepe sporen achtergelaten in het vertrouwen van zorgprofessionals", zegt voorzitter Salden van NU'91. "Zo zijn er velen zelf ziek geworden en hebben ze ontzettend veel zorgen gehad over de bescherming van hun eigen gezondheid, die van hun naasten en die van hun kwetsbare cliënten. Dit mag niet nog een tweede keer zo gebeuren."

De meldingen bij het meldpunt worden onderzocht door de bond. Indien nodig, worden ze besproken met werkgevers, de inspectie of het ministerie van Volksgezondheid.