Nieuwe CAO voor politiemedewerkers, 9,5 procent erbij

Politiemedewerkers hebben een nieuwe CAO: zij krijgen er tot eind 2025 gemiddeld 9,5 procent bij. Die salarisverhoging komt boven op een loonstijging van 2 procent, die al eerder was afgesproken.

De afgelopen jaren gingen de onderhandelingen over nieuwe politie-CAO's niet zonder slag of stoot. Zo werd de vorige CAO, die ook een loonsverhoging van 9,5 procent opleverde, pas afgesloten na maandenlange onderhandelingen en protestacties . Dit keer gingen de bonden, politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid vroegtijdig met elkaar in gesprek om die onrust te voorkomen.

"Politiemensen worden vandaag verrast met dit onderhandelaarsakkoord", zegt Maarten Brink, woordvoerder van de vier grootste politievakbonden. "Ze zijn het jammer genoeg al niet meer gewend dat het op deze manier gaat. Het is dus een bijzonder traject geweest."

200 euro extra per maand

De nieuwe CAO gaat 1 juli volgend jaar in, maar vanwege de hoge inflatie is afgesproken om medewerkers het komende halfjaar alvast 200 euro per maand extra uit te betalen. Daarnaast gaat de tegemoetkoming voor woon-werkverkeer omhoog.

Ook krijgen politiemedewerkers, net als bijvoorbeeld rijksambtenaren, een individueel keuzebudget. Daarmee kunnen werknemers zelf beslissen of ze dat uitgeven aan bijvoorbeeld verlof of een opleiding.

De precieze details van het onderhandelaarsakkoord zijn nog niet gepubliceerd, die krijgen leden van de politiebonden vanaf volgende week horen. Zij moeten er dan nog mee instemmen voordat het CAO-akkoord definitief is.