Wekdienst 15/10: EU-top over corona en brexit • Internationale handenwasdag

wekdienst EU - ANP

Goedemorgen! De EU-regeringsleiders praten vandaag in Brussel over de coronacrisis en brexit, en de Inspectie Leefomgeving en Transport sleept de provincie Noord-Holland voor de rechter voor een stikstofzaak. De zon krijgt vandaag meer ruimte, alleen in Limburg en op de Wadden is er nog steeds kans op een lichte bui. Met hooguit 12 graden en opnieuw een stevige noordoostenwind is het vrij kil voor half oktober.

weer 15 oktober - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? In Brussel komt de Europese Raad bij elkaar. De EU-leiders gaan het hebben over onder meer de coronapandemie en brexit. De top duurt twee dagen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) sleept de provincie Noord-Holland voor de rechter. De inspectie vindt dat de provincie te weinig doet tegen de stikstofuitstoot van Tata Steel in IJmuiden, die te hoog zou zijn. De rechtszaak was al eerder aangekondigd, maar werd steeds uitgesteld.

Het is de Internationale Dag van het Handen Wassen, een initiatief van onder meer Unicef. De Handenwasdag wordt al sinds 2008 georganiseerd, om aandacht te vragen voor het belang van handen wassen met zeep als middel om de verspreiding van ziektes en virussen tegen te gaan. Het thema van deze editie is: handhygiëne voor iedereen. Wat heb je gemist? De gemeente Den Haag gaat onderzoeken welke stappen ze kunnen nemen tegen de mensen die gisteravond een feestje vierden tijdens het coronadebat. Op sociale media doken beelden op van een partytent met daarin mensen die de laatste openingsdag van de horeca aan het vieren waren. Rond tien uur greep de politie in. Hoeveel mensen op dat moment bij de horecazaak waren en of er boetes zijn uitgedeeld is onduidelijk. PvdA-leider Asscher noemde het feest dat een paar meter van het Tweede Kamer-gebouw aan de gang was een "hufterige" actie. Zo ging het eraan toe:

Binnen debat over de coronaregels, buiten feest zonder regels - NOS

Ander nieuws uit de nacht: Tabloid claimt onthulling over Biden, Twitter en Facebook beperken verspreiding: de krant claimt e-mails in handen te hebben die erop duiden dat Joe Biden in 2015, toen hij vicepresident was, een ontmoeting had met een partner van het gasbedrijf waarvoor Hunter werkte. Twitter en Facebook beperkten de verspreiding van dit nieuws omdat ze "niet willen meewerken aan het verspreiding van informatie die via hacking verkregen is".

Kabinet erkent fouten, belooft beterschap bij bestrijding coronavirus: in het debat dat rond middernacht werd afgerond, gaf Rutte toe dat er te veel nadruk lag op de verantwoordelijkheid van mensen zelf. De maatregelen hadden ook steviger gekund, zei hij.

Planbureaus: politiek kan meer doen tegen ongelijkheid op arbeidsmarkt: zo zijn er belastingmaatregelen die de verschillen kunnen verkleinen en zou anoniem solliciteren meer gelijke kansen creëren. En dan nog even dit: Deze dolfijn is bijna niet van een echte te onderscheiden. Hij knikt, zwemt en doet kunstjes, net als een levende dolfijn. Maar het is een robot en daarom zeer geschikt om in gevangenschap te houden. Een bedrijf uit Amerika ontwikkelde de robotdolfijn om dolfinaria en dierentuinen een alternatief voor levende dolfijnen te bieden. Daarmee willen ze voorkomen dat er wilde dolfijnen worden vangen die kunstjes moeten doen voor het publiek. Net echt? Oordeel zelf:

Video_robotdolfijn - NOS